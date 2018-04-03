Федор Бондарчук дал откровенное интервью Владимиру Познеру. Режиссер ответил на очень личные вопросы.

Федор Бондарчук дал откровенное интервью Владимиру Познеру. Режиссер ответил на очень личные вопросы.В свое время именно Сергей Бондарчук подтолкнул сына Федора, провалившего вступительный экзамен в МГИМО, к работе в кинематографе. Легендарный режиссер содействовал тому, чтобы наследник пошел по его пути и поступил во ВГИК. "Это был первый мужской разговор в моей жизни. Он не подталкивал меня к этому, говорил без нравоучений. Он рассказывал какие-то эпизоды, к чему он готовился в тот момент. Меня это так поразило, я всегда думал, что у него нет времени на меня, и у него есть более важные..." – признался Федор.Бондарчук дал понять, что с отцом у него были непростые отношения. "Он всегда так шутил, это был черный юмор… Мог сказать за столом: "Вы мне неинтересны, моя голова занята другим". В семье над этим подшучивали. Но когда ты понимаешь, что в этом есть искренность, и смотришь в глаза, это производит сильное впечатление", – отметил режиссер.В финале передачи Владимир Познер перешел к опроснику Марселя Пруста (это такой блиц-опрос). На вопрос о том, полупустой стакан или наполовину полный, Бондарчук выбрал второй вариант. Познер спросил у Бондарчука, что бы он сказал Богу, если бы предстал перед ним.В своем ответе Федор признался, что готовился к этому вопросу, и высказался об отце и 18-летней дочери Варваре, которая появилась на свет раньше срока, что вызвало проблемы с развитием. "Я хочу попросить попробовать ощутить отца, поговорить, хотя можно не говорить… Просто еще раз испытать это. И пробежаться по полю с дочкой, у нее детский церебральный паралич… Мы говорим о том, что бы ты попросишь, но это уже странно. Мне неловко отвечать на этот вопрос. Это такие фантазии, мечты", – откровенно сказал Бондарчук.