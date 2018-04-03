Сотрудниками Федеральной службы безопасности пресечена попытка передачи иностранным гражданам секретных военных карт.В ходе спецоперации задержаны трое россиян и один гражданин Украины.

Сотрудниками Федеральной службы безопасности пресечена попытка передачи иностранным гражданам секретных военных карт. В ходе спецоперации задержаны трое россиян и один гражданин Украины.Где именно служат или работают задержанные пока не сообщается. Также остается неизвестным какой именно стране они намеревались передать указанные документы."Одновременно по местам проживания трех граждан России и гражданина Украины в Екатеринбурге, Симферополе и Омске проведены оперативно-разыскные мероприятия, в ходе которых изъяты электронные и бумажные копии секретных топографических карт Генштаба ВС России", — цитируетрелиз ведомства.ФСБ решила не возбуждать уголовное дело. Сотрудники спецслужбы ограничились официальным предостережением о "недопустимости действий, подпадающих под статьи УК "Государственная измена" и "Шпионаж".Задержанные признали, что создавали угрозу безопасности России, и "отказались от совершения подобных поступков в дальнейшем".Также известно, что один из них ранее привлекался к ответственности за государственную измену. Но не сообщается, был ли он осужден.