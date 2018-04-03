Бывший президент Украины Виктор Ющенко дал интервью одному из британских телеканалов. В своей типичной манере он принялся обвинять Россию во всех смертных грехах, а также не отказал себе в удовольствии пнуть Польшу за ее неприятие некоторых исторических личностей, которых в современной Украине величают героями.

Бывший президент Украины Виктор Ющенко дал интервью одномуиз британских телеканалов. В своей типичной манере он принялся обвинять Россиюво всех смертных грехах, а также не отказал себе в удовольствии пнуть Польшу заее неприятие некоторых исторических личностей, которых в современной Украиневеличают героями.По словам Ющенко, политика Москвы представляет угрозу дляЕвропы. Однако ЕС, заявил политик, "настолько слеп", что не можетэтого понять даже после отравления бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и егодочери. В инциденте Ющенко, понятное дело, так же винит Москву.Политик напомнил о том, что сам был отравлен токсичнымвеществом. Это произошло в 2004 году в самый разгар кампании по выборампрезидента. "Когда я пришел домой, поцеловал жену – и первое, что она мнесказала: "У тебя какой-то металлический привкус", –заявил бывший украинскийлидер в интервью BBC.По словам политика, уже в Австрии, куда он выехал налечение, у него начало отекать тело, стала сильно болеть голова. "Боль распространиласьпо всему организму, и начались сначала воспалительные, а потом гнойные процессывнутри тела", – рассказал Ющенко.Прошелся экс-президент Незалежной и по Польше. Он призвал необращать внимание на позицию Варшавы в отношении некоторых историческихдеятелей, которых пытаются героизировать в нынешней Украине. "Меня малоинтересует, что о моей позиции скажут в любой стране мира. Я поступаю какполяк, россиянин или представитель любой другой сильной нации. Убежден, чтоУкраина должна идти своим путем", – отметил политик. Существующие между Варшавойи Киевом исторические разногласия он назвал "тонким льдом".Виктор Ющенко занимал пост президента Украины с 2005 по 2010годы. До этого он в течение шести лет возглавлял Национальный банк страны, апосле занимал пост премьер-министра. К власти политик пришел после массовыхвыступлений своих сторонников на Майдане, которые не согласились с результатамивторого тура президентских выборов. События зимы 2004-2005 годов дней вошли в историю как"Оранжевая революция".Бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия былинайдены 4 марта в бессознательном состоянии в британском городе Солсбери.Правоохранительные органы заявили, что они были отравлены нервно-паралитическимвеществом "Новичок", разработка которого якобы велась в СССР. Лондонобвинил в случившемся Москву и выслал 23 российских дипломата.