3 марта в Подмосковье приехали специалисты из Голландии, которые займутся дегазацией полигона Ядрово. Эксперты, обезвредившие сотни переполненных свалок по всему миру, наконец, на месте смогли оценить фронт предстоящих работ и то, как ведется подготовка к рекультивации.

3 марта в Подмосковье приехали специалисты из Голландии, которые займутся дегазацией полигона "Ядрово". Эксперты, обезвредившие сотни переполненных свалок по всему миру, наконец, на месте смогли оценить фронт предстоящих работ и то, как ведется подготовка к рекультивации.Голландские специалисты вместе с российскими коллегами проверяют то, что уже сделано в "Ядрово".Полигон поделен на участки. К дегазации готовят каждый, поочередно. Сначала, утрамбованный мусор, потом — геотекстиль — специальный материал, не пропускающий воздух и влагу. Сверху слой песка — не меньше двадцати сантиметров. В итоге должна получиться практически ровная насыпь, с небольшим уклоном."Наша задача сейчас и это самое главное — создать правильный угол. Чтобы с полигона уходила вода. Пока мы видим, все идет по плану — угол правильный. Следующий этап — поставка оборудования и материалов для проведения дегазации. Часть — в Голландии — уже готова к отправке, часть будет закуплена здесь, в России", — пояснил Фрэнк Верной, проект-менеджер компании Multriwell BV.В середине апреля в "Ядрово" начнут монтаж системы извлечения биогаза. В первую очередь установят вертикальные скважины. Через каждые три метра, глубиной — не меньше двадцати. Сверху — скважины горизонтальные. По этой системе свалочный газ будут поднимать на поверхность и выводить на высокотемпературный факел.Поверх установки уложат специальный минеральный барьер из песка, бентонита и полимеров, В итоге получится водостойкое, а главное — газонепроницаемое покрытие."Этот полигон обычный, ничем не отличается от тех полигонов, которые есть, например, в Восточной Европе. Сейчас появилась возможность использовать здесь современные технологии и исправить ту ситуацию, которая сложилась", — говорит Деннис Зеггерс, инженер компании Royal HaskoningDHV.Голландские специалисты предлагают не только сжигать газ, но и его использовать — например, установить на полигоне работающие на газу электрогенераторы.Полная стоимость проекта рекультивации и дегазации "Ядрово" — около 200 миллионов рублей. Завершить все работы обещают до 15 июня. Голландские специалисты будут контролировать процесс на месте.