Обманул муромских чиновников на 113 миллионов рублей. Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении московского бизнесмена. Мужчину обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. Объявив себя изобретателем некого супер «нагревательного устройства», он смог продать этот аппарат сразу в несколько регионов страны. В том числе и «Муромским тепловым сетям», введя в заблуждение администрацию, которая была не сильна в законах физики.

03.04.2018Обманул муромских чиновников на 113 миллионов рублей. Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении московского бизнесмена. Мужчину обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. Объявив себя изобретателем некого супер нагревательного устройства, он смог продать этот аппарат сразу в несколько регионов страны. В том числе и Муромским тепловым сетям, введя в заблуждение администрацию, которая была не сильна в законах физики. Обещанной экономии расхода топлива от купленного изобретения так и не последовало. В расследовании этого уголовного дела участвовала комиссия по борьбе с лженаукой и фальсификацией научных исследований. Дело передано в Муромский городской суд.Метки: мошенничество, Муромские тепловые сети, лженаука, изобретатель