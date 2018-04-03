Инспекторы напомнили детям о необходимости соблюдения Правил дорожного движения, подробно рассказали ребятам о правилах безопасного поведения на проезжей части...

Сотрудники Госавтоинспекции г. Москвы на регулярной основе проводят профилактическую работу с учащимися столичных школ и их родителями. Основная цель таких мероприятий – предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма.Сотрудники 8 Специализированного батальона дорожно-патрульной службы провели беседы с отрядом Юных инспекторов дорожного движения в ГБОУ Школа № 809. Госавтоинспекторы напомнили детям о необходимости соблюдения Правил дорожного движения, подробно рассказали ребятам о правилах безопасного поведения на проезжей части, напомнив об ответственности за нарушение закона. По окончании беседы автоинспекторы напомнили детям о необходимости использования в темное время суток светоотражающих элементов и вручили ребятам полезные сувениры, которые помогут им стать заметнее на дороге.Сотрудники Госавтоинспекции Южного округа столицы посетили ГКОУ «Центр инклюзивного образования «Южный», расположенный в районе Царицыно. Инспекторы ГИБДД встретились с родителями учеников, где в неформальной обстановке обсудили проблемы детского дорожно-транспортного травматизма. Родителям рассказали о состоянии аварийности на территории Южного округа. Особое внимание дорожные полицейские обратили на правила перевозки детей в автомобиле. Инспекторы напомнили о необходимости использования детских удерживающих устройств, а также о мерах безопасности при переходе проезжей части.Управление ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве(495) 624-45-81