Нижняя палата парламента во вторник, 3 апреля, приняла заявление о недопустимости ликвидации школьного образования на языках нацменьшинств, в том числе русском, в Латвии. Депутаты объявили о готовности ввести против Риги специальные экономические санкции.

Нижняя палата парламента во вторник, 3 апреля, приняла заявлениео недопустимости ликвидации школьного образования на языках нацменьшинств, втом числе русском, в Латвии. Депутаты объявили о готовности ввести против Ригиспециальные экономические санкции."Давайте еще в этом направлении поработаем и точечно,исходя из того, что Латвия – член Совета Европы и нарушает основополагающиеправа граждан, которые действительно защищены международнымисоглашениями", – сказал председатель нижней палаты Вячеслав Володин.Спикер призвал законодателей занять более активную позицию по этим вопросам.Ликвидация школьного образования в Латвии на языкахнациональных меньшинств недопустима, подчеркнули депутаты. Заявлениепарламентариев стало ответом на принятый латвийским сеймом закон о переводевсех местных школ на обучение на латышском языке. Это означает, чторусскоговорящие, а таких в Латвии 40% населения, потеряют возможность обучатьсвоих детей на родном языке.Законодатели отметили, что действия латвийских властейдолжны повлечь за собой применение специальных мер экономического воздействия.Соответствующий шаг предусмотрен Федеральным законом от 30 декабря 2006 года №281-ФЗ "О специальных экономических мерах"."Например, мы можем рекомендовать запретить илисерьезно ограничить транзит российских грузов с продукцией нашего сырья черезлатышские порты", – конкретизировал руководитель думского комитета по делам СНГЛеонид Калашников. Кроме того, добавил он, есть возможность бойкотироватьнекоторые товары.Госдума также выразила солидарность с протестамирусскоязычной общественности Латвии. По словам главы комитета нижней палаты помеждународным делам Леонида Слуцкого, решение вопроса не должно откладыватьсяна годы вперед. "Сколько людей будет говорить по-русски через 10−15лет?" – задался вопросом парламентарий.Напомним, в понедельник, 2 апреля, президент Латвии РаймондВейонис внес поправки в законодательство, в соответствии с которыми все школы вреспублике должны быть переведены на обучение на латышском языке. Частичнообучение на родном языке для нацменьшинств сохраняется лишь в начальной школе."С горечью наблюдаем, что русскоязычному меньшинству Латвии,рассчитывавшему на возможность реализации своего права получать образование народном языке, так и не удалось достучаться до руководства страны", – заявили вроссийском посольстве.