Группа компаний АРКС приступила к монтажу и выполнила более 30% металлоконструкций для остекления 2-х надземных пешеходных переходов в районе реки Десна и 36-го километра трассы.

Группа компаний "АРКС"приступила к монтажу и выполнила более 30% металлоконструкций для остекления 2-х надземных пешеходных переходов в районе реки Десна и 36-го километра трассы.С начала 2018г. полностью выполнено остекление 5-х наземных пешеходных переходов через Калужское шоссе в районе поселка Князево, СТ Ракитки, поселка Десна, 34-го километра и пос. Заречный, а также более 60% остекления выполнено на переходе в районе Луговой улицы.Как отмечает директор по строительству Алексей Кандеев, "Остекление выполняется современным легким и технологичным материалом – цветным поликарбонатом, который отличается удобством в эксплуатации и высокой светопропускающей способностью. Для удобства пешеходов и обеспечения доступности представителям маломобильных групп населения, проектом предусмотрены специальные пандусы, прохожая часть переходов выполняется с применением современного противоскользящего покрытия".Напомним, что проектом 2 этапа реконструкции Калужского шоссе (от 20 до 49 км) предусмотрено строительство 11 пешеходных переходов, в том числе 8-ми надземных и 3-х подземных.Открытие пешеходных переходов позволит организовать бессветофорное движение по магистрали, обеспечит безопасность и удобный доступ пешеходов к расположенным поблизости социальным объектам.Группа компаний "АРКС" ведёт работы в рамках контракта с государственным заказчиком – Департаментом строительства г. Москвы.Группа компаний "АРКС" – один из лидеров строительного рынка Московского региона. Основные направления деятельности Группы – сооружение объектов транспортной и инженерной инфраструктуры, возведение жилых и коммерческих зданий, инвестиции в строительство. В числе крупнейших объектов Группы – реконструкция Каширского шоссе, Юго-Западная водопроводная станция, транспортная развязка МКАД с магистралью Вешняки-Люберцы, реконструкция Дмитровского шоссе, строительство комплекса зданий Московского Медико-стоматологического Университета, Молодогвардейская транспортная развязка. В Группе работает около 6000 человек, используется более 600 единиц техники. Портфель заказов Группы составляет около 100 млрд руб.