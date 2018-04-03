Российская
телеведущая Ирина Муромцева создала репортаж о внутренней кухне программы
Давай поженимся. Она решила развеять слухи о подставных невестах и женихах на
шоу.
Российская
телеведущая Ирина Муромцева создала репортаж о "внутренней кухне" программы
"Давай поженимся". Она решила развеять слухи о подставных невестах и женихах на
шоу.
Ирина прошлась по студии, рассмотрела декорации и заглянула
в гримерки к ведущим. Она лично убедилась, что приглашенная "невеста" – это реальный
персонаж, а не нанятая актриса.
После Муромцева встретилась с Ларисой Гузеевой. Девушка
решила поинтересоваться у ведущих, в чем же успех программы? "У нас
фантастическая команда! Десятый год, а у нас основной состав все тот же. То,
что они делают – это невероятно. Редакторская работа и, как они готовит
съемки... Мне вообще ничего не остается! Потому, что основное лежит на моих
потрясающих коллегах!" – пояснила Лариса.
Роза Сябитова уверена, что интерес к телепередаче заключен в ее
близости к народу. "В принципе все рейтинги берут не те программы, которые
очень красиво построены и герои "вкусняшные", а именно простые девушки и парни,
выясняющие отношения. Это зрителям и нравится", – говорит она.
Телесвахи посетовали, что за десять лет существования "Давай
поженимся", работа стала очень казаться скучной и однообразной. Гузеева со
смехом отметила, что может и была бы рада сменить работу, но опасается с такой
просьбой обращаться к Константину Эрнсту. "Ну да, я ему скажу: "Хочется
поменять. Такая рутина...". А он мне: "Да-да! Я уже подписываю вам... без
выходного пособия!" —улыбнулась Лариса.