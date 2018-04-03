Российская телеведущая Ирина Муромцева создала репортаж о внутренней кухне программы Давай поженимся. Она решила развеять слухи о подставных невестах и женихах на шоу.

Российскаятелеведущая Ирина Муромцева создала репортаж о "внутренней кухне" программы"Давай поженимся". Она решила развеять слухи о подставных невестах и женихах нашоу.Ирина прошлась по студии, рассмотрела декорации и заглянулав гримерки к ведущим. Она лично убедилась, что приглашенная "невеста" – это реальныйперсонаж, а не нанятая актриса.После Муромцева встретилась с Ларисой Гузеевой. Девушкарешила поинтересоваться у ведущих, в чем же успех программы? "У насфантастическая команда! Десятый год, а у нас основной состав все тот же. То,что они делают – это невероятно. Редакторская работа и, как они готовитсъемки... Мне вообще ничего не остается! Потому, что основное лежит на моихпотрясающих коллегах!" – пояснила Лариса.Роза Сябитова уверена, что интерес к телепередаче заключен в ееблизости к народу. "В принципе все рейтинги берут не те программы, которыеочень красиво построены и герои "вкусняшные", а именно простые девушки и парни,выясняющие отношения. Это зрителям и нравится", – говорит она.Телесвахи посетовали, что за десять лет существования "Давайпоженимся", работа стала очень казаться скучной и однообразной. Гузеева сосмехом отметила, что может и была бы рада сменить работу, но опасается с такойпросьбой обращаться к Константину Эрнсту. "Ну да, я ему скажу: "Хочетсяпоменять. Такая рутина...". А он мне: "Да-да! Я уже подписываю вам... безвыходного пособия!" —улыбнулась Лариса.