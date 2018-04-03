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<a href="http://33live.ru/novosti/03-04-2018-igrayut-na-chuvstvax-radi-nazhivy.html" target="_blank">Играют на чувствах ради наживы?</a> - Собирали всем миром. На счет кемеровского отделения «Российского Красного Креста» поступило более 100 миллионов рублей пожертвований для пострадавших при пожаре в торговом центре «Зимняя вишня». Напомню, трагедия случилась 25 марта. В результате погибло 64 человека, еще десятки пострадали. Владимирцы не остались в стороне и тоже перечисляли деньги. Но, как выяснилось, были и те, кто пытался воспользоваться ситуацией ради собственной наживы. Так в одну из частных ветклиник Владимира на днях пришёл молодой человек и попросил помощи.