Уроженец США Энтони Оливер подал в суд на актрису Джейми Лунер, которая якобы совратила его вместе с мужчиной в 1998 году, когда ему было 16 лет. Мужчина требует от артистки моральную компенсацию в размере 250 миллионов долларов.

Уроженец США Энтони Оливер подал в суд на актрису Джейми Лунер, которая якобы совратила его вместе с мужчиной в 1998 году, когда ему было 16 лет. Мужчина требует от артистки моральную компенсацию в размере 250 миллионов долларов.По заявлению истца, он оказался на вечеринке 26-летней Лунер благодаря тому, что его брат был знаком с визажистом актрисы. Подросток остался наедине с женщиной и и ее компаньоном – они пили спиртное и общались несколько часов. После этого Лунер якобы дала Оливеру сильнодействующий наркотик, передает портал TMZ.Мужчина заявил, что актриса раздела его и приступила к оральным ласкам, позже к ним присоединился и визажист. Оливер подчеркнул, что его брат стал случайным очевидцем того, как юноша занимался сексом с телезвездой. Мужчина убежден, что инцидент сильно ударил по его психическому состоянию, поэтому он до сих пор не может определиться, нравятся ли ему женщины или мужчины. Более того, по словам истца, случившееся сделало его алкоголиком.Представитель Лунер назвал все обвинения безосновательными и высказал предположение, что иск Оливера – это попытка поживиться на имени актрисы. Он подчеркнул, что Оливер часто судится с кем-либо – за последние восемь лет мужчина подал в суды уже 27 исков. Скандал с участием Джейми Лунер начался в начале марта 2018 года. Мужчина обратился в полицию и объяснил, что сделал это 20 лет спустя по совету врача, у которого лечился от алкоголизма– медик посоветовал предать произошедшее широкой огласке.Напомним, 46-летняя Джейми Лунер наиболее известна по ролям в сериалах "Мелроуз Плейс", "Саванна", "Профайлер" и "Все мои дети". Также она снялась в эпизодах телешоу "Сверхъестественное", "C.S.I.: Место преступления", "Два с половиной человека", "Настоящая кровь" и "Лучше звоните Солу".