Короткое замыкание высоковольтных проводов могло стать причиной пожара в торговом центре Зимняя вишня. В нарушение всех правил они были проложены прямо над детской игровой зоной. Пучок открытых электрокабелей свисал прямо над бассейном с мягкими кубиками, в районе которого и произошло возгорание.

Короткое замыкание высоковольтных проводов могло стать причиной пожара в торговом центре "Зимняя вишня". В нарушение всех правил они были проложены прямо над детской игровой зоной. Пучок открытых электрокабелей свисал прямо над бассейном с мягкими кубиками, в районе которого и произошло возгорание.Следственный комитет признал торговый центр "Зимняя вишня" самовольной постройкой. В МЧС заявили, что в 2013 году ведомство не выдавало разрешения на ввод здания в эксплуатацию. Но, как сейчас выясняется, это не мешало спасателям участвовать в многочисленных выставках и форумах, которые проходили в этом здании. Так, в декабре 2017 года торгово-развлекательный центр принимал форум "Спастех-экспо". Своими достижениями и инновациями делились 40 организаций, в том числе МЧС. Ведомство там даже золотую медаль получило.По этому же залу через три месяца уже после пожара ходит глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Ему показывают место, где была обнаружена самая большая группа погибших. Кабели высокого напряжения в нарушение всех правил были проложены транзитом через весь зал, и именно здесь произошла вспышка. Искрящие кабели рухнули на сухой бассейн. Поролоновые шарики вспыхнули мгновенно.Следователи сейчас изучают все документы по делу, в числе которых материалы о действиях пожарных в "Зимней вишне". Молва их поспешила обвинить в нерасторопности. В то воскресенье по тревоге были подняты все пожарные области — и те, кто на службе и у кого выходной. Уже через восемь минут ее первые караулы были на месте. "Там уже были отделения первой и второй спасательных частей, был организован штаб. У нас не бывает такого, чтобы мы стояли и ждали. Тем более зная, что там находятся люди", — говорит начальник пожарно-спасательной части № 1 города Кемерово Игорь Сорокин. Он вытащил из застрявшего лифта на сильно задымленном третьем этаже женщину и отдал ей свою кислородную маску. Всего пожарные эвакуировали сотни человек.В двух шагах от торгового центра "Зимняя вишня" стоит одноименное здание. Оно расположено на территории той же кондитерской фабрики. Когда-то у кондитеров там был склад какао-бобов, и по сей день, по данным Росреестра, это здание относится к категории для промышленных нужд, но по факту там сауна. Если взглянуть на кадастровую карту, видно, что по бумагам торговый центр – это четыре разных здания, хотя по факту после перевоплощения кондитерской фабрики в торговый центр их объединили. Статус промышленного объекта остался не случайно: налоги у них на порядок ниже, чем у магазинов.Сейчас пожарную безопасность торговых центров проверяют по всей стране – от огнетушителей до соответствия планам БТИ. Только в Кемерове за неделю прокуратурой составлено уже под сотню протоколов.Исполняющий обязанности губернатора Кемеровской области Сергей Цивилев сегодня утром без предупреждения приехал в типовой торгово-развлекательный центр. "Я сделал это для того, чтобы лучше мне самому вникнуть в ситуацию, понять, какие мероприятия бизнес предпринимает, чтобы обеспечить безопасность людей", — отметил он.Между тем накануне пять арестованных по делу фигурантов, среди которых почти все коммерсанты, обжаловали свой арест. Виновными себя не считают и просят смягчить наказание.