В перестроечный и постперестроечный период стало модно поливать грязью советскую эпоху в истории нашей страны. Но данный процесс по ряду направлений начался еще раньше, в хрущевский период, когда в условиях борьбы за власть стояла задача усилить собственные позиции, в том числе за счет развенчания заслуг предшественников – это частое явления во всех странах во все времена.

В перестроечный ипостперестроечный период стало модно поливать грязью советскую эпоху в историинашей страны. Но данный процесс по ряду направлений начался еще раньше, вхрущевский период, когда в условиях борьбы за власть стояла задача усилитьсобственные позиции, в том числе за счет развенчания заслуг предшественников –это частое явления во всех странах во все времена.Позже, в 1980-е, концепцию"темного беспросветного прошлого" использовали определенные круги в верхушке государства,которые рукотворно ломали СССР. Они ставили перед собой задачу превратиться изслоя квазиаристократов, чье положение в советской социальной системе было нестоль прочным как хотелось бы, а возможности передавать свои привилегии иматериальные блага потомкам были сильно ограничены, в слой полноценныхсобственников.В 1990-х эту "традицию" активноподдержали извне сильные иностранные государства, в чью сферу влияния мы попалипосле краха большой страны, а также новоиспеченный господствующий класс "нуворишей"внутри: им было жизненно необходимо перестроить массовое сознание и хоть как-толегитимизировать свои имущественные и статусные завоевания в рамках новойобщественно-экономической формации.Досталось и Великой Отечественнойвойне – священной и правой. В ассортименте стали появляться "авторитетныемнения", что СССР был чуть ли не союзником нацисткой Германии, и вообще воевалсовершенно неумело, "закидывая врага трупами". Или же наоборот – был стользлобен и могущественен, что намеревался первым напасть на Европу и целиком еезахватить.Об этом снимаются художественныеи документальные фильмы, пишутся книги, по теме работают специальные фонды,разглагольствуют эксперты. Совокупный бюджет, направленный Западом на даннуюдеятельность за последние 30 лет неизвестен, но очевидно, измеряется он не точто сотнями миллионов – миллиардами долларов. Определенные заинтересованныесилы внутри России, конечно, в мерувозможностей, стараются не отставать."Такое никогда не должноповториться", – звучит откуда-то из-за бугра с горечью в голосе о затравленномкровавым режимом народе. Говорят это те же самые силы, которые на протяжениидолгого исторического процесса перманентно, открыто или исподтишка,противостояли нашему народу, щедро спонсируя его смерть и страдания при любомудобном случае. Сила и мощь нашей страны, победа в борьбе за право вообщеостаться в истории – такое действительно не должно повториться. Для них. Ведьконкуренты никому не нужны.Тема необъятна и уместить ее внебольшую статью решительно невозможно. Но давайте все же попытаемсяпунктирными линиями, не умаляя трагичности того периода и наличия ряда имевшихместо управленческих ошибок и недочетов, разобрать некоторые штампы, которые посей день можно часто услышать по теме СССР во Второй мировой войне.В предвоенный период командный состав армии подвергся жестокимрепрессиям, и это привело к потере боеспособности войск и, как следствие, когромным потерям в начале войны.При анализе некоторойисторической ситуации необходимо максимально полно и непредвзято оценитьактуальный на тот момент расклад. Наша страна за относительно короткийисторический отрезок пережила мировую войну, две революции, интервенцию и гражданскуювойну. Пролились реки крови, но на горизонте замаячила новая, еще болеестрашная угроза.Французский военачальник ФердинандФош, прочитав текст Версальского мирного договора, ставившего точку в Первоймировой войне, сказал: "Это немир, это перемирие лет на двадцать". Слова оказались пророческими. Он угадал сточностью до двух месяцев – через два десятилетия началась еще болеекровопролитная и беспощадная Вторая мировая война.При осознании неминуемого новогостолкновения ведущих мировых держав, советское руководство в конце 1920-х приотносительной стабилизации обстановки взяло курс на форсированнуюиндустриализацию, дабы государство имело шанс выстоять в новых крайне опасныхусловиях. Для этого было жизненно необходимо буквально за волосы втащить ещенедавно аграрную страну в число лидеров индустриального XX века.Вместе с тем эхо революции и гражданскойвойны наложило свой отпечаток на социум. После всех трагичных событий срединаселения объективно существовали группы и одиночки, которые были сильнонедовольны новым сложившимся порядком. Мотивы у них были самые разные: идеологические,материальные, личные.В наше время, в зависимости отсубъективных мировоззренческих предпочтений, распространен бинарный подход ксобытиям: одни говорят, что в тот сложный период наказывали исключительно задело, другие – что страдали исключительно невинные. И то и другое –непозволительная однобокость. Во время "смуты" тех лет, когда народ хлебнул ужегоря с полна, отношение к смерти и каре за проступки было гораздо "проще", чемв нынешние относительно сытные и гуманные времена. И, разумеется, находилосьместо и подлости, и жестокости, от которой страдали неповинные люди. Но, вместес тем, объективно были и шпионы, и заговорщики, и саботажники, и вредители, даи просто беспринципные уголовники. И с ними, да – не церемонились.При этом, как всегда бывает прирезких системных изменениях, внутри новой власти обострилась конкурентнаяборьба за влияние – это был ни разу не монолит. Региональные руководители тоговремени считали подконтрольную им территорию своей заслуженной вотчиной. А страна-то,нельзя не отметить, была очень большая, больше, чем нынешняя РоссийскаяФедерация, а вот средства пространственной коммуникации той поры – наоборот былисильно хуже (ни интернета, ни даже массового распространения телефонов).Автономность, возможное неподчинение регионов центру в условиях надвигающейсявойны – смерти подобно. Требовалось, как сейчас бы сказали, выстраивать"вертикаль власти".Чистки в армии, которые началисьв 1936 году, и развернулись на широкую ногу в 1937-1938 годах – это планомернаяподготовка страны к неизбежной и уже маячащей на горизонте войне, наложившаясяна "смуту-междоусобицу" 1937-1939 годов, на последний "горячий" всполохГражданской войны (который сейчас принято называть "Большой террор").Были арестованы и позже расстрелянынесколько высокопоставленных военных по обвинению в членстве в контрреволюционнойтеррористической организации и участии в заговоре с целью захвата власти.Следствие по большинству дел этих людей не было скоропалительным, многиепровели в заключении 8-12 месяцев, дали признательные показания. В данныймомент единого мнения в оценке тех событий нет, но многие исследователи уверены– заговор действительно был. И для реалий тех лет в этом нет ничегоудивительного. Говорить о том, что бы стало с нашей страной и народом в 1941году, если бы подобные люди остались в РККА на значимых постах, не стоит, и такпонятно.Чистки в армии, которые начались в 1936 году, и развернулись на широкую ногу в 1937-1938 годах – это планомерная подготовка страны к неизбежной и уже маячащей на горизонте войнеТакже в 1937 году началась работапо очистке армии от идейно неблагонадежных элементов, потенциальных изменников.Из рядов РККА стали увольнять лиц командного состава, исключенных из ВКП(б) пополитическим мотивам. Хочется отметить, что именно увольнять, нередко споследующим трудоустройством, а не "ставить к стенке", как иногда рассказываютлюбители страшилок. Были и перегибы, которые в январе 1938 года были признанына пленуме ЦК ВКП(б), часть необоснованно исключенных офицеров была возвращенав РККА.Вместе с этим начались увольненияиз армии командиров и политработников ряда национальностей, особенно вприграничных округах: немцев, поляков, латышей, эстонцев, корейцев, финнов,литовцев, турок, румын, венгров и болгар. Также, то тут, то там предписывалось очищатькомандный состав "от врагов народа, от сомнительных и морально разложившихсяэлементов", "всех колчаковцев, активно боровшихся против советской власти" и такдалее. Опять же речь идет об удалении с командных армейских постов потенциальнонеблагонадежных элементов. Как вы можете заметить, большая часть указанных вышенациональностей вскоре будет целиком или частично воевать против нашей страны.В условиях того военно-политического расклада – это абсолютно логичная мера.Что касается мифа об ослаблениикомандного состава – избавление от сомнительного контингента только усилилосоветскую армию. Тот самый "кадровый голод", который грязеполиватели нашейистории связывают с чистками и репрессиями, имел куда более прозаичные причины:это произошло из-за резкого увеличения численности вооруженных сил перед войнойи во время нее: в 1937 году – 1,5 миллиона человек, к началу войны – 5миллионов, к концу войны – около 11миллионов.СССР был тоталитарной страной, которая находилось по духу ближе кнацистской Германии, чем к демократическим странам Запада.Западные "демократии" 30-х – этопесня. Стоит лишь отметить, что нацизм и фашизм – это стопроцентный продуктобществ Западной Европы, вытекающий из их исторического опыта, сформировавшего культуруи шаблоны поведения. Чего только стоит политика "цивилизованных стран" вколониях, пронизанная идеями расового превосходства и откровенной тиранией. Не удивительно,что изобретение такой вещи, как концентрационные лагеря приписывают именноанглийским джентльменам.О нравах "прогрессивной частичеловечества" можно писать очень долго, но лучше, быстрее и нагляднее –увидеть. Например, в 2015 году таблоид "The Sun" явил миру видеозапись, накоторой семилетняя будущая королева Великобритании Елизавета II вместе с трехлетнейсестрой, матерью и дядей Эдвардом на камеру вскидывают руки в нацистскомприветствии (в народе – "кидают зигу").Официальные представители Букингемскогодворца подтвердили подлинность записи, отметив при этом, что данный поступокявляется "невинной шалостью" в то время (1933-1934 год), когда Европа еще незнала, что на самом деле представляет из себя установившийся в Германии режим.Хотя тут же можно вспомнить, что Эдвард открыто симпатизировал Гитлеру дажепосле начала Второй мировой войны, за что был подвергнут страшному наказанию –перевезен из Португалии на Багамские острова, где был назначен губернатором.Быть может, это какой-тоединичный эксцесс? Отнюдь. Можно упомянуть существование в Соединенномкоролевстве Британского союза фашистов (British Union of Fascists), который подменяющимися названиями просуществовал аж до 1940 года, пока не запретили, исыграл значительную роль в общественно-политической жизни страны.Соединенные штаты Америки неотставали. Скорее всего, всем известно, что такое "суды Линча" над чернокожими,Ку-клукс-клан и расовая сегрегация, просуществовавшая де-факто до 1960-х (а тои дольше) годов. Значительно меньше людей знают, например, о такой организации1930-х, как Германо-американский союз (German American Bund), выступавшей за дружбус нацистской Германией и против вступления США в войну. Активно "долбать"организацию власти начали только в начале 1940-х.Скорее всего, про "самоотверженных"французов, которые "отчаянно сражались" с нацистами, можно не упоминать. Однимиз тяжелейших переживаний по итогам войны для французского народа сталиразмышления о том, насколько плохо было то, что француженки спали с немецкимивоеннослужащими. Что уж говорить об одиозных режимах в Венгрии, Румынии, Польшии, разумеется, Италии. Недаром говорят, что именно Гитлер создал первый"Евросоюз". Ну и кто же по духу ближе к нацистам и фашистам?Советское руководство подписало договор о ненападении с Германией, ставсоюзником нацистов.Договор о ненападении междуГерманией и Советским Союзом не является чем-то экстраординарным. Стороны,которые в итоге сошлись друг с другом в военном противостоянии, активнозаключали между собой различные соглашения, торговали. Тут можно вспомнить "Пактчетырех" 1933 года, когда Италия, Германия, Англия и Франция объединили усилияв решении европейских вопросов, договор о ненападении между Германией и Польшей(Пакт Пилсудского-Гитлера) 1934 года, англо-германское морское соглашение 1935года, когда Германия получила право создать флот с мощью 35% от совокупногобританского. И прочие соглашения подобного рода.Особого внимания заслуживает "Мюнхенскоесоглашение" ("Мюнхенский сговор") 1938 года. Его подписали премьер-министрВеликобритании Невилл Чемберлен, премьер-министр Франции Эдуард Даладье,рейхсканцлер Германии Адольф Гитлер и премьер-министр Италии Бенито Муссолини,и касалось оно передачи Чехословакией Германии Судетской области. Только послеподписания "ко столу" была приглашена чехословацкая делегация, которой ничегоне оставалось, как послушно принять документ к исполнению. Практически сразупосле этого была подписана Англо-германская декларация о дружбе и ненападении,а ближе к концу года аналогичная Франко-германская декларация.Значимость данного события сложнопереоценить. Сейчас модно говорить о вине СССР в развязывании Второй мировойвойны наравне с нацистской Германией. В реальности же "западные демократии" безучастия СССР сначала сдали нацистской Германии Австрию с ее богатымизолотовалютными резервами, укрепившими военно-стратегическое положение Рейха. Азатем очередь настала и промышленно развитого, богатого полезными ископаемымирайона – Судетской области.Исследователи отмечают, что кмоменту нападения Германии на СССР чехи обеспечили немцев примерно четвертьювсех танков, грузовиков и почти сорока процентами стрелкового оружия. И этиморужием в итоге небезуспешно убивали наших бабушек и дедушек. И это "покруче"договора о ненападении в деле развязывания войны. Принципиально "круче".Не стоит забывать и о том, что западныйфинансовый капитал всю дорогу заботливо опекал нацистов, поддерживая Национал-социалистическуюнемецкую рабочую партию (НСДАП) и поднимая германскую промышленность. Например,в преддверии войны американские корпорации закачали в Рейх сотни миллионовдолларов, по тем временам колоссальные суммы. Активнее всего себя проявляли"Стандарт ойл", "Дженерал моторс", "Ай-Ти-Ти корпорейшн" и "Форд". И даже послетого, как США "на бумаге" объявили о вступлении в войну, сотрудничествопродолжалось: осуществлялись поставки двигателей, топлива, радиотехническихкомпонентов, дефицитных материалов.Не стоит забывать о том, что западный финансовый капитал всю дорогу заботливо опекал нацистов.Так что не только Ленд-лиз правилбалом. США решали чужими руками свои собственные задачи, подпитывая стороныконфликта, максимально выматывая и ослабляя их в кровопролитной войне, а самимаксимально долго оставались в стороне, полномасштабно вступив в противоборствотолько тогда, когда исход ее был предрешен, и настало время снимать сливки вроли победителей.Что ж, это лишь малая часть мифовпро Вторую мировую (для нас, прежде всего, Великую Отечественную) войну,которые нам навязываются. В реальности их значительно больше: от того, чторуководство СССР не верило будто бы Германия вообще не посмеет напасть, и квойне не готовилось, до "миллионов изнасилованных немок". Наша задача –выработать объективное отношение к собственной истории. Без неуместной бравады,но и без подлого самоуничижения, помножающего на ноль подвиги наших героическихпредков, своими жизнями отстояв наше право на жизнь.