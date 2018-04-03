Многоходовка с возвращением Амана Тулеева во власть – скорее всего, собственная инициатива политика. Однако эта импровизация может вызвать всплеск негативных настроений среди жителей региона, считают эксперты.

"Многоходовка" с возвращением Амана Тулеева вовласть – скорее всего, собственная инициатива политика. Однако эта импровизацияможет вызвать всплеск негативных настроений среди жителей региона, считаютэксперты.Аман Тулеев возглавлял список "Единой России" навыборах в местное заксобрание в 2013 году. Депутатом он стать не мог, посколькузанимал должность губернатора Кемеровской области. Теперь же, после ухода сэтого поста, препятствий нет – так что экс-глава Кузбасса получил вакантныймандат депутата Ван Вай-Чена, который отказался от своего кресла еще в 2016году.Однако на депутатство Тулеева кемеровчане могут и неотреагировать – а вот возможное назначение экс-губернатора спикером областногопарламента гарантирует негативный настрой населения. Как полагает руководитель Политическойэкспертной группы Константин Калачев, нынешний председатель региональногосовета Алексей Спицын, скорее всего, уступит свой пост Тулееву. И тогда бывший глава Кузбасса останетсяцентром силы в регионе – и нынешнему врио Сергею Цивилеву придется это учитывать,считает политолог.По мнению эксперта, и уход Тулеева с поста губернатора, иего новая должность – это политическая импровизация самого политика. Датусвоего ухода он определил сам, а центру пришлось принять его отставку.Политолог уверен: всем было бы спокойнее, если бы политики ушел на пенсию.Аман Тулеев подал прошение об отставке 1 апреля – черезнеделю после пожара в "Зимней вишне". 25 марта в огне погибли 64человека, более 40 из них – дети. Отставку в центре приняли, временноисполняющим обязанности главы региона стал Сергей Цивилев – чуть более месяцаназад назначенный замом Тулеева.Как отмечают эксперты, даже если Тулеев станет спикером, он небудет конкурировать за власть с Цивилевым. По мнению политологов, у них разныеповестки: экс-губернатор наблюдает, как следственные органы зачищаютпоставленные им кадры, Цивилева же заботят предстоящие губернаторские выборы.В то же время, если затеянная Тулеевым комбинация непонравится федеральному центру, то и спикером он вряд ли станет – единороссы нестанут за него голосовать. Тем более, что в случае его избрания экспертыпредсказывают гарантированный всплеск негатива, пишет .