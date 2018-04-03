Многоходовка с возвращением Амана Тулеева во
власть – скорее всего, собственная инициатива политика. Однако эта импровизация
может вызвать всплеск негативных настроений среди жителей региона, считают
эксперты.
"Многоходовка" с возвращением Амана Тулеева во
власть – скорее всего, собственная инициатива политика. Однако эта импровизация
может вызвать всплеск негативных настроений среди жителей региона, считают
эксперты.
Аман Тулеев возглавлял список "Единой России" на
выборах в местное Заксобрание в 2013 году. Депутатом он стать не мог, поскольку
занимал должность губернатора Кемеровской области. Теперь же, после ухода с
этого поста, препятствий нет – так что экс-глава Кузбасса получил вакантный
мандат депутата Ван Вай-Чена, который отказался от своего кресла еще в 2016
году.
Однако на депутатство Тулеева кемеровчане могут и не
отреагировать – а вот возможное назначение экс-губернатора спикером областного
парламента гарантирует негативный настрой населения. Как полагает руководитель Политической
экспертной группы Константин Калачев, нынешний председатель регионального
совета Алексей Спицын, скорее всего, уступит свой пост Тулееву. И тогда бывший глава Кузбасса останется
центром силы в регионе – и нынешнему врио Сергею Цивилеву придется это учитывать,
считает политолог.
По мнению эксперта, и уход Тулеева с поста губернатора, и
его новая должность – это политическая импровизация самого политика. Дату
своего ухода он определил сам, а центру пришлось принять его отставку.
Политолог уверен: всем было бы спокойнее, если бы политики ушел на пенсию.
Аман Тулеев подал прошение об отставке 1 апреля – через
неделю после пожара в "Зимней вишне". 25 марта в огне погибли 64
человека, более 40 из них – дети. Отставку в центре приняли, временно
исполняющим обязанности главы региона стал Сергей Цивилев – чуть более месяца
назад назначенный замом Тулеева.
Как отмечают эксперты, даже если Тулеев станет спикером, он не
будет конкурировать за власть с Цивилевым. По мнению политологов, у них разные
повестки: экс-губернатор наблюдает, как следственные органы зачищают
поставленные им кадры, Цивилева же заботят предстоящие губернаторские выборы.
В то же время, если затеянная Тулеевым комбинация не
понравится федеральному центру, то и спикером он вряд ли станет – единороссы не
станут за него голосовать. Тем более, что в случае его избрания эксперты
предсказывают гарантированный всплеск негатива, пишет .