Киев вывело из себя заявление болгарских парламентариев по
Крыму. Украинской власти не понравилось, что ее назвали профашистской,
а полуостров – российским.
Киев вывело из себя заявление болгарских парламентариев по
Крыму. Украинской власти не понравилось, что ее назвали "профашистской",
а полуостров – российским.
"Недостоверным и неприемлемым" считает украинский
посол в Софии заявление председателя болгарской провластной парламентской
фракции "Объединенные патриоты" Волена Сидерова. Особенно возмутили Николая
Балтажа слова о профашистском перевороте и о принадлежности Крымского
полуострова.
Посол Украины призвал власти Болгарии осудить "антиукраинские,
антидемократические и антиевропейские высказывания" Сидерова. По мнению
Балтажа, это "дискредитирует официальную позицию" Софии.
Тем временем Волен Сидеров – который, кроме фракции в
парламенте, руководит и болгарской партией "Атака" – от слов своих
отказываться не собирается. Политик побывал в Крыму еще в феврале 2015 года. И во время этого визита заявил, что депутаты его
партии поднимут в болгарском парламенте вопрос о признании результатов
референдума на полуострове.
Сама партия "Атака", действительно, в том же 2015 году официально заявила о
признании Крыма частью России. Болгарские политики подчеркнули, что полуостров
тесно связан с исторической памятью россиян, а его воссоединение с Россией -
"важнейшее событие новейшей истории".
Ранее премьер-министр Болгарии Бойко Борисов заявил, что
российские дипломаты и технический персонал не будут высылаться из страны в
связи с делом Скрипаля. По словам Борисова, София на практике показала "полную
солидарность с Великобританией", а в данный момент как страна –
председатель в Евросовете считает, что необходимо сохранить канал коммуникации
с Россией. Премьер подчеркнул, что посол Республики Болгария Бойко Коцев,
которого 3 апреля отозвали из Москвы для консультаций, пробудет в Софии еще
неделю, пишет "Взгляд".