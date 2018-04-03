Киев вывело из себя заявление болгарских парламентариев по Крыму. Украинской власти не понравилось, что ее назвали профашистской, а полуостров – российским.

Киев вывело из себя заявление болгарских парламентариев поКрыму. Украинской власти не понравилось, что ее назвали "профашистской",а полуостров – российским."Недостоверным и неприемлемым" считает украинскийпосол в Софии заявление председателя болгарской провластной парламентскойфракции "Объединенные патриоты" Волена Сидерова. Особенно возмутили НиколаяБалтажа слова о профашистском перевороте и о принадлежности Крымскогополуострова.Посол Украины призвал власти Болгарии осудить "антиукраинские,антидемократические и антиевропейские высказывания" Сидерова. По мнениюБалтажа, это "дискредитирует официальную позицию" Софии.Тем временем Волен Сидеров – который, кроме фракции впарламенте, руководит и болгарской партией "Атака" – от слов своихотказываться не собирается. Политик побывал в Крыму еще в феврале 2015 года. И во время этого визита заявил, что депутаты егопартии поднимут в болгарском парламенте вопрос о признании результатовреферендума на полуострове.Сама партия "Атака", действительно, в том же 2015 году официально заявила опризнании Крыма частью России. Болгарские политики подчеркнули, что полуостровтесно связан с исторической памятью россиян, а его воссоединение с Россией -"важнейшее событие новейшей истории".Ранее премьер-министр Болгарии Бойко Борисов заявил, чтороссийские дипломаты и технический персонал не будут высылаться из страны всвязи с делом Скрипаля. По словам Борисова, София на практике показала "полнуюсолидарность с Великобританией", а в данный момент как страна –председатель в Евросовете считает, что необходимо сохранить канал коммуникациис Россией. Премьер подчеркнул, что посол Республики Болгария Бойко Коцев,которого 3 апреля отозвали из Москвы для консультаций, пробудет в Софии ещенеделю, пишет "Взгляд".