Прокурор Киевской прокуратуры Олег Билоус
получил выговор за недостойное поведение после того, как его показали
голым на украинском телевидении. Он вместе с гражданской женой Дианой
принял участие в шоу-программе на раздевание.
Прокурор Киевской прокуратуры Олег Билоус
получил выговор за недостойное поведение после того, как его показали
голым на украинском телевидении. Он вместе с гражданской женой Дианой
принял участие в шоу-программе "на раздевание".
Украинское развлекательного
шоу "ЛавЛавСаr" на телеканале ТЕТ требует от его героев полного раскрепощения. Компания, в
которой находились прокурор с женой, играли в "бутылочку" на раздевание.
В итоге Олег и Диана стали победителями
программы.
Комиссия прокуроров Украины
тщательно просмотрела видео и пришла к выводу, что Билоус вел себя неприлично.
Он в течение четырех минут находился в кадре абсолютно голым, целовался с
разными участниками шоу и использовал в речи нецензурные выражения, передает
По мнению членов комиссии, прокурор должен был осознавать, что его могут
узнать полицейские, судьи, коллеги, а также другие участники уголовных
производств. И даже то, что съемочная группа "вынуждена была ретушировать
интимные части тела", не снимает ответственности с Билоуса. Комиссия уверена,
что он должен был избегать "действий, которые могли негативно повлиять на его
репутацию прокурора", и мог "повредить авторитету прокуратуры в целом и вызвать
негативный общественный резонанс".
Таким образом, как считают,
коллеги Билоуса, он нарушил Кодекс
профессиональной этики и поведения прокуроров. О реакции самого "голого прокурора" на дисциплинарное взыскание
пока не сообщается.