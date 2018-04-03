Прокурор Киевской прокуратуры Олег Билоус получил выговор за недостойное поведение после того, как его показали голым на украинском телевидении. Он вместе с гражданской женой Дианой принял участие в шоу-программе на раздевание.

Прокурор Киевской прокуратуры Олег Билоусполучил выговор за недостойное поведение после того, как его показалиголым на украинском телевидении. Он вместе с гражданской женой Дианойпринял участие в шоу-программе "на раздевание".Украинское развлекательногошоу "ЛавЛавСаr" на телеканале ТЕТ требует от его героев полного раскрепощения. Компания, вкоторой находились прокурор с женой, играли в "бутылочку" на раздевание.В итоге Олег и Диана стали победителямипрограммы.Комиссия прокуроров Украинытщательно просмотрела видео и пришла к выводу, что Билоус вел себя неприлично.Он в течение четырех минут находился в кадре абсолютно голым, целовался сразными участниками шоу и использовал в речи нецензурные выражения, передаетПо мнению членов комиссии, прокурор должен был осознавать, что его могутузнать полицейские, судьи, коллеги, а также другие участники уголовныхпроизводств. И даже то, что съемочная группа "вынуждена была ретушироватьинтимные части тела", не снимает ответственности с Билоуса. Комиссия уверена,что он должен был избегать "действий, которые могли негативно повлиять на егорепутацию прокурора", и мог "повредить авторитету прокуратуры в целом и вызватьнегативный общественный резонанс".Таким образом, как считают,коллеги Билоуса, он нарушил Кодекспрофессиональной этики и поведения прокуроров. О реакции самого "голого прокурора" на дисциплинарное взысканиепока не сообщается.