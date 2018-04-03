Мечта любого россиянина о большом и очень черном внедорожнике материализовалась в особой версии Chevrolet Tahoe. Правда, мечтать придется и дальше, поскольку автомобиль ориентирован на рынок США.
<a href="http://33live.ru/novosti/03-04-2018-kompaniya-chevrolet-vypustila-bolshoj-chernyj-dzhip.html" target="_blank">Компания Chevrolet выпустила большой черный джип</a> - Мечта любого россиянина о большом и очень черном внедорожнике материализовалась в особой версии Chevrolet Tahoe. Правда, мечтать придется и дальше, поскольку автомобиль ориентирован на рынок США.
[url=http://33live.ru/novosti/03-04-2018-kompaniya-chevrolet-vypustila-bolshoj-chernyj-dzhip.html]Компания Chevrolet выпустила большой черный джип[/url] - Мечта любого россиянина о большом и очень черном внедорожнике материализовалась в особой версии Chevrolet Tahoe. Правда, мечтать придется и дальше, поскольку автомобиль ориентирован на рынок США.