Мечта любого россиянина о большом и очень черном внедорожнике материализовалась в особой версии Chevrolet Tahoe. Правда, мечтать придется и дальше, поскольку автомобиль ориентирован на рынок США.

Мечта любого россиянина о большом и очень черном внедорожнике материализовалась в особой версии Chevrolet Tahoe. Правда, мечтать придется и дальше, поскольку автомобиль ориентирован на рынок США.