Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного в среду, 4 апреля, на своем заседании рассмотрит инцидент с нападающим Краснодара Федора Смолова. Орган РФС уже возбудил дело в отношение футболиста

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного в среду, 4 апреля, на своем заседании рассмотрит инцидент с нападающим "Краснодара" Федора Смолова. Орган РФС уже возбудил дело в отношение футболиста.Инцидент произошел 1 апреля во время матча 24-го тура чемпионата России между "Краснодаром" и "Анжи" (1:1). Смолов был заменен на 85-й минуте встречи, и, уходя с поля, нецензурно выкрикнул несколько фраз в адрес трибун, что попало в ТВ-трансляцию."Мы рассматриваем дисциплинарные нарушения, а ненормативная лексика является таковым — до, во время и после матча". – сказал председатель комитета Артур Григорьянц, которого цитирует ТАСС.