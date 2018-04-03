Кота-шансонье обнаружили журналисты в одном из подземных
переходов столицы Белоруссии. Зовут рыжего Василий Алибабаевич, он исполняет
произведения под фонограмму.
Кота-шансонье обнаружили журналисты в одном из подземных
переходов столицы Белоруссии. Зовут рыжего Василий Алибабаевич, он исполняет
произведения под фонограмму.
Хозяин кота считает, что это нормально – так, по его мнению,
делают все "нормальные исполнители". Как рассказывает Руслан
Сурский-Розенберг, предыдущие хозяева Василия выкинули его на улицу – он метил
квартиру. Но для нового хозяина запах не помеха – у бомжа, которым он себя
считает, такие ароматы в порядке вещей.
В Минск Сурский-Розенберг прибыл по делам. Хозяин Василия
Алибабевича скоро планирует отправиться обратно в Москву, передает портал Tyt.by.