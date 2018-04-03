Кота-шансонье обнаружили журналисты в одном из подземных переходов столицы Белоруссии. Зовут рыжего Василий Алибабаевич, он исполняет произведения под фонограмму.

Кота-шансонье обнаружили журналисты в одном из подземныхпереходов столицы Белоруссии. Зовут рыжего Василий Алибабаевич, он исполняетпроизведения под фонограмму.Хозяин кота считает, что это нормально – так, по его мнению,делают все "нормальные исполнители". Как рассказывает РусланСурский-Розенберг, предыдущие хозяева Василия выкинули его на улицу – он метилквартиру. Но для нового хозяина запах не помеха – у бомжа, которым он себясчитает, такие ароматы в порядке вещей.В Минск Сурский-Розенберг прибыл по делам. Хозяин ВасилияАлибабевича скоро планирует отправиться обратно в Москву, передает портал Tyt.by.