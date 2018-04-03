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<a href="http://33live.ru/novosti/03-04-2018-kto-vernet-zabludivshiesya-dengi.html" target="_blank">Кто вернет заблудившиеся деньги?</a> - Где деньги? Семья Евсеевых, отец и сын, уже несколько месяцев пытаются понять - каким образом долг перед ними гасится, но деньги на счет не поступают?! Почти миллион рублей мужчины должны получить по решению суда, уже более 5 лет оно находится на исполнении судебных приставов. И вот в конце прошлого года сумма долга на сайте приставов стала уменьшаться, но денег потерпевшие так и не увидели. Тему продолжит Валентина Мартынова