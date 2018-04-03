Бывшая прима балерина Мариинского театра Елена Дмитриева в эфире передачи Андрея Малахова Прямой эфир рассказала, что 23 года была любовницей актера Николая Караченцова. Женщина знала о том, что актер женат, но ее это не останавливало.

Бывшая прима балеринаМариинского театра Елена Дмитриева в эфире передачи Андрея Малахова "Прямой эфир" рассказала, что 23года была любовницей актера Николая Караченцова. Женщина знала о том, что актер женат, но ее это не останавливало."Я пришла к своему другу изтеатра в гости. Вот мы пришли туда, сели. Мне говорят, сейчас придет Караченцев.Заходит Коля. Пришел с шампанским ичерешней… И я говорю давайте танцевать. И мы отплясывали до потери сознания.Когда он уходил то попросил у меня телефон. Потом он позвонил мне в четыре часаутра, и позже приехал. Ну молодость, 18 лет. Он взял меня за руку, и мы пошли ибольше не расставались", – вспоминает первую встречу с известным актером балерина.Женщина уже тогда знала отом, что у Николая есть жена и малыш. Она верила, что их любовь все преодолеет.И они когда-нибудь поженятся. "Сначала он мне говорил, что ребенок маленький…надоподождать… "С Людой мы живем, но я прихожу ем и ложусь спать у нас ничего нет",– восстановила в памяти Елена.Чтобы доказать свой роман сКараченцовым балерина продемонстрировала пленку автоответчика на которую Николайоставлял сообщения. Женщина хранила ее 17 лет. Елена показала простынь, на которой отдыхала со звездой. Узнав, что артист никогда не оставит супругутанцовщица сбежала от Караценцова в Париж.Дмитриева уверяет, что именно она убедила актера сменить репертуар и начать петь эстрадные песни."У меня был момент, когда ядумала со своим другом прийти к ним домой. Представиться невестой друга ипоговорить наедине с Николаем", – призналась прима. Близкие отговорили девушкуот этой авантюры.По словам Дмитриевой, передтой роковой аварией Николай звонил ей и хотел встретиться. "Ты приедешь… мывстретимся и поговорим", – сказал он мне и больше мы не встретились", – исповедалась зрителям Елена. Танцовщица жалеет, что о их романе стало известно.