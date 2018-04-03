Больше десяти тысяч человек
поддержали петицию на Change.org,
призывающую наказать телеведущую Елену Малышеву.
Дело в том, что она заявила в эфире программы Жить здорово, что бродячих
собак нужно отстреливать.
Больше десяти тысяч человек
поддержали петицию на Change.org,
призывающую наказать телеведущую Елену Малышеву.
Дело в том, что она заявила в эфире программы "Жить здорово", что бродячих
собак нужно отстреливать.
Пользователи
Сети посчитали позицию знаменитости фашистской и негуманной. Автор петиции
Татьяна Пантина считает, что слова ведущей являются призывом к жестокому
обращению с животными, карающимся рядом статей уголовного кодекса России.
Девушка
отмечает, что СМИ нагнетают обстановку, внушая зрителям, что "главное зло у нас
в стране это взбесившиеся собаки, не дающее людям спокойно жить". По ее мнению,
с помощью подобных программ власть оправдывает зачистку городов от "ненужных
животных" перед ЧМ-2018 по футболу, стартующим в июне. Автор петиции уверена,
что такой настрой к животным может привести к распространению живодерства.
Сюжет
о бездомных собаках вышел в выпуске "Жить здорово" от 29 марта. Малышева рассказала
о нескольких случаях нападения бездомных собак на людей в Подмосковье. Ведущая
пригласила в студию музыканта Юрия Лозу, муж племянницы которого погиб в
результате нападения стаи собак.
Ведущая призналась, что и сама старается держаться подальше от
уличных собак, а в конце сюжета заявила, что их нужно отстреливать. Пользователи
Сети упрекнули Малышеву в поверхностном видении проблем с собаками в России. По
мнению пользователей соцсетей, буквально рвущих ведущую в своих комментариях на чатси, проблема не в собаках, а в людях, считающих нормой бросать питомцев на улицах.