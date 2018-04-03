Больше десяти тысяч человек поддержали петицию на Change.org, призывающую наказать телеведущую Елену Малышеву. Дело в том, что она заявила в эфире программы Жить здорово, что бродячих собак нужно отстреливать.

Больше десяти тысяч человекподдержали петицию на Change.org,призывающую наказать телеведущую Елену Малышеву.Дело в том, что она заявила в эфире программы "Жить здорово", что бродячихсобак нужно отстреливать.ПользователиСети посчитали позицию знаменитости фашистской и негуманной. Автор петицииТатьяна Пантина считает, что слова ведущей являются призывом к жестокомуобращению с животными, карающимся рядом статей уголовного кодекса России.Девушкаотмечает, что СМИ нагнетают обстановку, внушая зрителям, что "главное зло у насв стране это взбесившиеся собаки, не дающее людям спокойно жить". По ее мнению,с помощью подобных программ власть оправдывает зачистку городов от "ненужныхживотных" перед ЧМ-2018 по футболу, стартующим в июне. Автор петиции уверена,что такой настрой к животным может привести к распространению живодерства.Сюжето бездомных собаках вышел в выпуске "Жить здорово" от 29 марта. Малышева рассказалао нескольких случаях нападения бездомных собак на людей в Подмосковье. Ведущаяпригласила в студию музыканта Юрия Лозу, муж племянницы которого погиб врезультате нападения стаи собак.Ведущая призналась, что и сама старается держаться подальше отуличных собак, а в конце сюжета заявила, что их нужно отстреливать. ПользователиСети упрекнули Малышеву в поверхностном видении проблем с собаками в России. Помнению пользователей соцсетей, буквально рвущих ведущую в своих комментариях на чатси, проблема не в собаках, а в людях, считающих нормой бросать питомцев на улицах.