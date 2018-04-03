К счастью, вовремя семья обратилась за помощью, и тяжелых последствий не было.

Мать и трое детей чуть не отравились в собственной квартире. Трагедия чуть было не произошла в Муроме, сообщает.По информации Управления по делам ГО и ЧС округа Муром, мать и трое детей отравились продуктами горения. К счастью, вовремя семья обратилась за помощью, и тяжелых последствий не было. Пострадавшие уже выписаны из больницы.По словам директора филиала АО «Газпром газораспределение Владимир» в о. Муром Павла Щербакова, причина утечки в нестыковке трубы дымохода с колонкой. Это при том, что техническое обслуживание в квартире проводилось в прошлом году. Глава округа Евгений Рычков поручил руководителю жилищной инспекции Мурома выехать на место и выяснить все нюансы произошедшего.