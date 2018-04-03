Реклама на квитанциях ЖКХ теперь вне закона. Исключение сделано лишь для социальной рекламы и справочно-информационных сведений. Закон об этом подписал президент России Владимир Путин.

Реклама на квитанциях ЖКХ теперь вне закона. Исключение сделано лишь для социальной рекламы и справочно-информационных сведений. Закон об этом подписал президент России Владимир Путин.Законопроект о запрете рекламы на коммунальных платежах приняла Госдума в ноябре 2017 года, напоминает РИА Новости. Закон был отклонен Советом Федерации. Валентина Матвиенко объяснила, что сенаторы не поняли, в чем смысл принятия такого закона.После этого депутаты и сенаторы договорились создать согласительную комиссию по этому вопросу. 28 марта 2018 года Совет Федерации одобрил закон о запрете рекламы на платежках за жилищно-коммунальные услуги.