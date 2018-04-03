Любителей театра возмутил поступок столичных артистов Марии Ароновой, Михаила Полицеймако и Сергея Шакурова. Разгневанные поклонники набросились на исполнителей в Сети. В защиту оскандалившихся гастролеров выступила актриса и телеведущая Яна Поплавская.

Любителей театра возмутил поступок столичных артистов МарииАроновой, Михаила Полицеймако и Сергея Шакурова. Разгневанные поклонники набросилисьна исполнителей в Сети. В защиту оскандалившихся гастролеров выступила актриса и телеведущая ЯнаПоплавская.Интернет-пользователи уверены, что все внутренние проблемытеатра должны решаться без привлечения зрителей. Артисты не должны разрушать "магию"храмаМельпомены. Публика приходит отдохнуть, а не участвовать в разборках."Пора возродить традицию ходить в театр к заслуженным с помидорами и тухлымияйцами", "Отвратительно! Во время войны актеры на энтузиазме выступали, эти вовремя войны побегут туда, где больше заплатят", "Зрители тут причем? Обгадиливсе настроение бедным людям", "Даже скоморохи на ярмарках 500 лет назад так непозорились", – рассердились подписчики соцсетей.Яна Поплавская решила вступиться за работников театра. Артистказаявила, что прекрасно понимает артистов. Это единственный способ защитить себяи свои интересы. Также телеведущая пожалела зрителей, которым испортилиотдых и не позволили в полной мере насладиться представлением."Актеры кормят свои семьи? Кормят. Как актерзарабатывает – как врач, учитель, шахтер. У нас у всех семьи, дети. Этоунижение и зрителя, и актера, когда прокатчик считает возможным пригласитьактеров и не платить, это скотское отношение. Давайте я вас отымею и потомпосле спектакля, может быть, заплачу или не заплачу. Люди, которые сидят взале, у них тоже правда. Они купили билеты, заплатили деньги, которыезаработали. Ребята абсолютно правы, мне бы хотелось знать фамилию прокатчика,чтобы никогда с ним не работать", – сказала Поплавская журналистам РЕН ТВ.Напомним, что скандал произошел 2 апреля на сургутской сценеперед спектаклем "Маленькие комедии". Организаторы выступления, не заплатилиартистам до начала представления, о чем зрителям лично сообщила заслуженнаяартистка России Мария Аронова. Актеры отказались играть без зарплаты. Спектакль начался только после перевода гонорара.