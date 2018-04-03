Злоумышленница через мобильное приложение перевела себе на карту денежные средства со счета потерпевшей и потратила их на личные нужды...

Оперуполномоченные ОМВД России по району Перово задержали ранее судимую 21-летнюю москвичку по подозрению в краже денежных средств у пожилой женщины.В территориальный отдел полиции обратилась 82-летняя пенсионерка. Пожилая женщина рассказала, что, придя в банк для снятия денег, она обнаружила, что денежных средств на счете нет. Пенсионерка обратилась в полицию.Ущерб составил свыше 300 тысяч рублей.В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Перово задержали подозреваемую. Ею оказалась родственница потерпевшей.Полицейские установили, что девушка через мобильное приложение перевела себе на карту денежные средства со счета потерпевшей и потратила их на личные нужды.По данному факту следствием ОМВД России по району Перово возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ "Кража". В отношении задержанной избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73