Исследователи из Калифорнийской школы медицины в Сан-Диего и Центра рака Мурса обнаружили 200 мутаций в так называемой некодирующей ДНК. Подобные видоизменения в клетках могут способствовать развитию агрессивных раковых опухолей.

Исследователи из Калифорнийской школы медицины в Сан-Диего и Центра рака Мурса обнаружили 200 мутаций в так называемой некодирующей ДНК. Подобные видоизменения в клетках могут способствовать развитию агрессивных раковых опухолей.Считается, что подавляющую часть человеческого генома, около 98 процентов, составляет "мусорная" ДНК. Ранее ученые полагали, что она не выполняет никаких функций, однако позже было установлено, что некоторые генетические участки играют весомую роль в процессах жизнедеятельности клетки, в том числе они регулируют активность других генов, а также защищают их от неблагоприятных воздействий. Сегодня молекулярные биологи называют "мусорную" ДНК некодирующей, поскольку в ней не зашифрованы аминокислотные последовательности белков, как в обычных генах, передает ресурс MedicalXpress.Эксперты проанализировали базу данных, в которой содержится вся информация о геномах более 15 тысяч раковых опухолей человека. Также исследователи сравнили ДНК в злокачественных клетках и в здоровых тканях у почти тысячи пациентов. В результате этого были выявлены две сотни мутаций в некодирующей ДНК, которые влияли на некоторые гены, активация которых делает опухоль куда более агрессивной.Напомним, ранее ученые выяснили, что вирусы могут помочь людям в борьбе с онкологическими заболеваниями, так как они способны активизировать иммунную систему, уничтожающую раковые клетки. Исследователи из Университета штата Мичиган приступили к разработке особых вирусоподобных частиц Qβ, которые, по их мнению, станут новым оружием против рака.Также сообщается, что ученые из МГУ и институтов РАН обнаружили один из белков в клетках кожи человека и других млекопитающих, который может подавлять рост злокачественных опухолей. Необычный набор компонентов оказался по структуре похожим на токсины змей и других рептилий. Особенность этих молекул заключается в том, что они действуют не на нервную систему, а на все клетки в целом, ускоряя или замедляя их рост.