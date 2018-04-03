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<a href="http://33live.ru/novosti/03-04-2018-nazvany-dva-rossijskix-goroda-gde-budut-testirovat-bespilotniki.html" target="_blank">Названы два российских города, где будут тестировать беспилотники</a> - Силами инициативных компаний в России продолжаются исследования в области автономного управления. Недавно были определены два города, наиболее приспособленные для тестирования автомобилей-беспилотников.