Скандал вокруг бывшей жены Армена Джигарханяна Виталины Цымбалюк-Романовской не сбавляет оборотов. Теперь стало известно, что представитель пианистки якобы угрожает матери-одиночке, которую лишили работы в театре.

Скандал вокруг бывшей жены Армена Джигарханяна Виталины Цымбалюк-Романовской не сбавляет оборотов. Теперь стало известно, что представитель пианистки якобы угрожает матери-одиночке, которую лишили работы в театре.Все началось с того, что полтора года назад Армен Джигарханян одним днем уволил сразу несколько сотрудников своего театра без объяснения причин. В ответ те обвинили в случившемся жену мэтра, Виталину Цымбалюк-Романовскую, мол, та специально подговорила супруга, чтобы избавиться от них. Одной из пострадавших стала актриса Дана Назарова, оставшаяся без средств к существованию с маленьким ребенком на руках. Именно она на всю страну рассказала о случившемся в театре, потому что ей не оформили декрет и буквально выгнали на улицу.Сейчас ситуация получила продолжение. Как выяснилось, Цымбалюк-Романовская намерена судиться с матерью-одиночкой Назаровой. "Сейчас они с адвокатом составляют иск. Ее представитель мне напрямую угрожает: "Пожалеешь, что вступила с нами в прения!" Но я намерена бороться за правду до последнего", – цитирует актрису .Назарова отправилась искать защиты в адвокатском агентстве Кати Гордон. "Дана права, что отстаивает свою позицию – ее обманули Назаровой не дали подписать два договора о продлении контракта, она успела завизировать только один. Происходило это в период "царствования" Виталины, она знала об этой ситуации и допустила ее. К сожалению, Дана все разбирательства проиграла. Но мы подали иск в Верховный суд. Я хочу обратиться к Армену Борисовичу и попросить помощи, ведь случившееся порочит имя театра. Если моя клиентка выиграет, получит компенсацию в размере 150 тысяч рублей", – приводит слова Кати Гордон издание.Интересно, что адвокат Виталины высказал иную версию событий. "Да, иск против Назаровой в стадии подачи. Но причина совсем другая. Дана оклеветала в одной из телевизионных программ мою клиентку, говорила, что та постоянно травила Джигарханяна, а это неправда. История с увольнением давно исчерпала себя. Ей нужно жаловаться в Департамент культуры, а не на Цымбалюк-Романовскую!" – высказался адвокат пианистки. Впрочем, в Сети уже активно обсуждают эту ситуацию и говорят, что Виталина, мол, совсем опустилась, что решила судиться с одинокой матерью.