Праздничные выходные начнутся в воскресенье, 29 апреля, и пройдут до среды, 2 мая, включительно.

В Роструде напомнили, что в связи с празднованием Дня весны и труда первая рабочая неделя мая будет всего два дня — 3 и 4 мая. Праздничные выходные начнутся в воскресенье, 29 апреля, и пройдут до среды, 2 мая, включительно. Понедельник, 30 апреля, будет нерабочим днем, поскольку на него перенесен выходной день с субботы, 28 апреля. В связи с празднованием 9 мая Дня Победы, который в этом году приходится на среду, никаких переносов не будет. Праздничный выходной «разделит» рабочую неделю на две части. Следующие длинные выходные будут в июне в связи с празднованием 12 июня Дня России.