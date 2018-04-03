В Челябинске состоялся третий матч финала Восточной конференции плей-офф Континентальной хоккейной лиги. Казанский Ак Барс одержал трудную победную над челябинским Трактором. Встреча завершилась в первом овертайме со счетом 2:1 в пользу гостей.

В Челябинске состоялся третий матч финала Восточной конференции плей-офф Континентальной хоккейной лиги. Казанский Ак Барс" одержал трудную победную над челябинским "Трактором". Встреча завершилась в первом овертайме со счетом 2:1 в пользу гостей.Основное время игры завершилось вничью — 1:1. В первом периоде команды шайб не забросили. Во втором же отрезке казанский клуб открыл счет. На 26-й минуте отличился Александр Свитов. Хозяева на это смогли ответить только на последних секундах периода. Иван Вишневский мощным щелчком в одно касание установил равенство в счете. Победный же гол на четвертой минуте овертайма забил нападающий "Ак Барса" Василий Токранов.Счет в серии до четырех побед стал 3-0 в пользу казанцев. Следующий матч, который может стать последним, пройдет 5 апреля также в Челябинске.