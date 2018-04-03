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<a href="http://33live.ru/novosti/03-04-2018-pochemu-ne-rabotaet-detskij-muzejnyj-centr.html" target="_blank">Почему не работает Детский музейный центр?</a> - Нашли предлог для закрытия? Экспозиции Детского музейного центра на первом этаже в здании Палат Владимиро-Суздальского музея-заповедника теперь закрыты для посещения. На официальном сайте музея ссылаются на технические причины. Мы уже не раз рассказывали о том, как беспокоятся за судьбу детской экспозиции бывшие и ныненшние сотрудники музея и посетители. Почему закрыли музей - пыталась разобраться Маргарита Махрова.