Пользователи Сети бурно обсуждают видеоролик, на котором православный батюшка распевает блатную песню Мурка. Свидетелями перфоманса стали десятки людей.

Пользователи Сети бурно обсуждают видеоролик, на котором православный батюшка распевает блатную песню "Мурка". Свидетелями перфоманса стали десятки людей.На опубликованных кадрах видно, как батюшка в рясе под гитарное сопровождение во весь голос исполняет "гимн криминальной романтики". Вокруг священнослужителя накрытые столы, за которыми находятся десятки очевидцев. На стенах помещения, где происходит действо, висят картины с церковными мотивами. Видеозапись курьезного эпизода опубликовал в своем twitter-аккаунте известный публицист Александр Невзоров, передает издание .Он сопроводил свое сообщение словами: "Поп пошел на дело, выпить захотелось. Поп зашел в шикарный ресторан". Интернет-пользователи разделились во мнениях касательно увиденного. Одни посчитали такое поведение православного священнослужителя недостойным, другие поддержали батюшку, подчеркнув, что духовные лица тоже имеют право на отдых.