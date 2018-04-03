Украина, Германия и Франция проведут саммит, посвященный вопросу размещения в Донбассе миротворческих сил ООН. Фактически речь идет о встрече в так называемом нормандском формате за исключением одного из его участников – президента России.

Украина, Германия и Франция проведут саммит, посвященный вопросу размещения в Донбассе миротворческих сил ООН. Фактически речь идет о встрече в так называемом "нормандском формате" за исключением одного из его участников – президента России.Главным пунктом повестки дня трехсторонних переговоров, которые пройдут в мае в немецком городе Ахене, станет ситуация на юго-востоке Украины и возможность размещения в Донбассе "голубых касок" ООН, пишет "Коммерсант". "С учетом того, что уже через год, 31 марта 2019-го, состоятся выборы главы государства, для президента важно предъявить избирателям хоть какие-то конкретные результаты в деле примирения на юго-востоке страны.Поэтому неудивительно, что он старается использовать все международные форматы, и в первую очередь нормандский, для достижения этой цели", – пояснил депутат Верховной рады Украины Александр Черненко.По мнению дипломатов, отсутствие России на предстоящем саммите вовсе не означает, что решения по Донбассу будут приниматься в обход и без ведома Москвы, пишет РИА . "Из-за дела Сергея Скрипаля сейчас в отношениях России с Западом возник крайне неблагоприятный эмоциональный фон. Поэтому провести полноценную четырехстороннюю встречу не представляется возможным. Однако, я не думаю, что его подготовка будет проходить без ведома Кремля. Более того, президент Франции Эмманюэль Макрон, который также в мае собирается посетить Москву и Санкт-Петербург, наверняка обсудит с Владимиром Путиным тему миротворцев в Донбассе", – сообщил один из украинских политиков.В Министерстве иностранных дел России, в свою очередь, пока ничего не знают о якобы готовящемся на западе Германии саммите по вопросам размещения миротворцев ООН в Донбассе, передает телеканал . "В МИД России о такой встрече пока ничего не знают", – заявил источник в российском дипломатическом ведомстве.Напомним, 29 марта лидеры стран "нормандской четверки" приняли совместное заявление, из которого следует, что они "вновь подтверждают свою приверженность осуществлению минских договоренностей в отношении всех аспектов: безопасности, политических, гуманитарных и экономических вопросов".