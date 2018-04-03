Выполнение контракта с Турцией на поставку зенитных ракетных комплексов С-400 – это приоритет в военно-технической сфере, заявил Владимир Путин во время своего визита в Анкару. Тем более что Россия и дальше планирует поставлять военную продукцию в Республику.

Выполнение контракта с Турцией на поставку зенитных ракетных комплексов С-400 – это приоритет в военно-технического сфере, заявил Владимир Путин во время своего визита в Анкару. Тем более что Россия и дальше планирует поставлять военную продукцию в Республику. Именно этот вопрос будет обсуждаться на будущем заседании межправительственной комиссии, добавил Президент.Как ранее заявил глава госкорпорациии "Ростех" Сергей Чемезов, стоимость сделки между Анкарой и Москвой составляет 2,5 миллиарда долларов. На 55% от это суммы покупателю будет выдан кредит. Всего Турция приобретает четыре дивизиона С-400. Первую партию должны поставить заказчику в 2020 году.С-400 "Триумф" – самый современный серийный ЗРК России. Он способен перехватывать практически любые летательные аппараты: от небольших дронов до баллистических ракет малого и среднего радиусов действия. Дальность действия радара достигает 600 километров. А ракета С-400 может достать цель на расстоянии до 400 километров.