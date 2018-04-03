Пострадавших во время трагедии в Кемерово завалили деньгами. В городе действует Общественный центр помощи. Однако выжившие в пожаре уже отказываются от поддержки и просят оставить их в покое.

Пострадавших во время трагедии в Кемерово завалили деньгами.В городе действует Общественный центр помощи. Однако выжившие в пожаре уже отказываются от поддержки и просят оставить их в покое.Общественный центр помощи в Кемерово объединил юристов,психологов и адвокатов со всей страны. Кроме того, семьи погибших и пострадавшихуже получили существенные суммы, рассказала один из основателей центра ТатьянаДуменко."Когда мы спрашивали пострадавших: "Может, вамчто-то еще нужно?" – ответ один: "Нас уже завалили деньгами. Простоотстаньте", – сообщила Думенко журналистам. По ее словам, людейуговаривают принять помощь, которая выражается не только в финансах. К примеру,центр готов организовать для ребенка хорошие учебные курсы для вашего ребенкаили отправить всю семью летом в санаторий. Готов принять детей этим летом"Артек" – сейчас решается вопрос с проездом в Крым.Не менее важна юридическая и психологическая помощь. Сцентром согласились сотрудничать адвокаты, которые работали на крупныхтрагедиях – например, на авиакатастрофе в Сочи, где разбился ансамбльАлександрова. После пожара возникло множество проблем у арендаторов ТЦ "Зимняявишня"– все они мелкие предприниматели, у которых торговая точка была единственнымисточником дохода. И возместить ущерб за утерянное имущество будет нелегко,передает слова Думенко "МК".Неожиданный поворот истории с мальчиком, который осталсясиротой после трагедии в "Зимней вишне". Его, по словам Думенко,просто завалили подарками. Кроме того, владельцы одного из заведений в Кемерове– семья бельгийцев русского происхождения – намерены помогать финансами какэтому ребенку, так и другим детям, оставшимся без родителей после пожара, напротяжении жизни.Родителей погибших детей консультируют психологи МЧС. Аостальным посетителям ТЦ помогают в центре, куда обращаются братья, сестры,знакомые погибших. У многих после трагедии возникли серьезные психологическиепроблемы – вплоть до суицидальных мыслей. И психологи центра оперативно решаютэти проблемы.