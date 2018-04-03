Пострадавших во время трагедии в Кемерово завалили деньгами.
В городе действует Общественный центр помощи. Однако выжившие в пожаре уже отказываются от поддержки и просят оставить их в покое.
Пострадавших во время трагедии в Кемерово завалили деньгами.
В городе действует Общественный центр помощи. Однако выжившие в пожаре уже отказываются от поддержки и просят оставить их в покое.
Общественный центр помощи в Кемерово объединил юристов,
психологов и адвокатов со всей страны. Кроме того, семьи погибших и пострадавших
уже получили существенные суммы, рассказала один из основателей центра Татьяна
Думенко.
"Когда мы спрашивали пострадавших: "Может, вам
что-то еще нужно?" – ответ один: "Нас уже завалили деньгами. Просто
отстаньте", – сообщила Думенко журналистам. По ее словам, людей
уговаривают принять помощь, которая выражается не только в финансах. К примеру,
центр готов организовать для ребенка хорошие учебные курсы для вашего ребенка
или отправить всю семью летом в санаторий. Готов принять детей этим летом
"Артек" – сейчас решается вопрос с проездом в Крым.
Не менее важна юридическая и психологическая помощь. С
центром согласились сотрудничать адвокаты, которые работали на крупных
трагедиях – например, на авиакатастрофе в Сочи, где разбился ансамбль
Александрова. После пожара возникло множество проблем у арендаторов ТЦ "Зимняя
вишня"– все они мелкие предприниматели, у которых торговая точка была единственным
источником дохода. И возместить ущерб за утерянное имущество будет нелегко,
передает слова Думенко "МК".
Неожиданный поворот истории с мальчиком, который остался
сиротой после трагедии в "Зимней вишне". Его, по словам Думенко,
просто завалили подарками. Кроме того, владельцы одного из заведений в Кемерове
– семья бельгийцев русского происхождения – намерены помогать финансами как
этому ребенку, так и другим детям, оставшимся без родителей после пожара, на
протяжении жизни.
Родителей погибших детей консультируют психологи МЧС. А
остальным посетителям ТЦ помогают в центре, куда обращаются братья, сестры,
знакомые погибших. У многих после трагедии возникли серьезные психологические
проблемы – вплоть до суицидальных мыслей. И психологи центра оперативно решают
эти проблемы.