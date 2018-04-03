Балерина Анастасия Волочкова опубликовала фото в соцсетях, на котором снова растянулась в шпагате. Таким экстравагантным способом девушка пыталась впечатлить известного казахского поэта Хакима Булибекова.

Балерина Анастасия Волочкова опубликовала фото в соцсетях,на котором снова растянулась в шпагате. Таким экстравагантным способом девушка пыталась впечатлить известного казахского поэта Хакима Булибекова.Выполнять этот гимнастический элемент везде и всегда настоящая "фишка" Волочковой.Она проделывала это на яхте, в авто, в бане, в спортзале и даже на живом коне. Видимозвезда не собирается останавливаться на достигнутом, в ход пошли пожилые литераторы."И серьезные талантливые люди могут дурачиться! Радоватьсяжизни-это такая свобода и роскошь!", – подписала Анастасия. Мужчина на снимкеявно доволен выходкой красотки, он вовсю улыбается и даже старается подыгрыватьзвезде. Поэт задорно выныривает между ног Волочковой, прикрывая ее срамные места рукой.Публикация набрала более четырех тысяч лайков. Примечательно,что балерина закрыла комментарии к фотографиям. Эта мера не остановила упрямых подписчиков, желающих здесь и сейчас выразить свое мнение. Они нашли обходной путь – принялись оставлять свои мысли под соседним постом танцовщицы."Шпагат над головой деда– просто крик души. А снимает мама?";"Какая стыдобища....а вторая фотка с дедом на заднем плане это мрак вообще", "Выне " прима", вы деградирующая личность. Раскрыть промежности передносом пожилого человека. Тошнит от этой мерзости", "Настенька, вы такаямилая, но у вас бывают такие приколы, особенно с вашими шпагатами. Сам НикитаДжигурда позавидует", "Бесстыжая", – не унимались подписчики.Фотографии сделаны на эксклюзивном тропическом курорте Пхукета(Тайланд). Волочкова отправилась на отдых вместе с дочерью Ариадной и мамой ТамаройВладимировной. Как 65 -летний поэт оказался на персональной вилле Волочковой пока остаетсянеизвестным.Хаким Булибеков является сценаристом и кинорежиссером(документальные фильмы). Он автор пяти сборников стихов и поэм: "Русскоязычныймонолог", "Альманах любви", "Иллюзия памяти", "Письмо канадскому другу", "СтихиАзбуки".