Балерина Анастасия Волочкова опубликовала фото в соцсетях,
на котором снова растянулась в шпагате. Таким экстравагантным способом девушка пыталась впечатлить известного казахского поэта Хакима Булибекова.
Балерина Анастасия Волочкова опубликовала фото в соцсетях,
на котором снова растянулась в шпагате. Таким экстравагантным способом девушка пыталась впечатлить известного казахского поэта Хакима Булибекова.
Выполнять этот гимнастический элемент везде и всегда настоящая "фишка" Волочковой.
Она проделывала это на яхте, в авто, в бане, в спортзале и даже на живом коне. Видимо
звезда не собирается останавливаться на достигнутом, в ход пошли пожилые литераторы.
"И серьезные талантливые люди могут дурачиться! Радоваться
жизни-это такая свобода и роскошь!", – подписала Анастасия. Мужчина на снимке
явно доволен выходкой красотки, он вовсю улыбается и даже старается подыгрывать
звезде. Поэт задорно выныривает между ног Волочковой, прикрывая ее срамные места рукой.
Публикация набрала более четырех тысяч лайков. Примечательно,
что балерина закрыла комментарии к фотографиям. Эта мера не остановила упрямых подписчиков, желающих здесь и сейчас выразить свое мнение. Они нашли обходной путь – принялись оставлять свои мысли под соседним постом танцовщицы.
"Шпагат над головой деда– просто крик души. А снимает мама?";
"Какая стыдобища....а вторая фотка с дедом на заднем плане это мрак вообще", "Вы
не " прима", вы деградирующая личность. Раскрыть промежности перед
носом пожилого человека. Тошнит от этой мерзости", "Настенька, вы такая
милая, но у вас бывают такие приколы, особенно с вашими шпагатами. Сам Никита
Джигурда позавидует", "Бесстыжая", – не унимались подписчики.
Фотографии сделаны на эксклюзивном тропическом курорте Пхукета
(Тайланд). Волочкова отправилась на отдых вместе с дочерью Ариадной и мамой Тамарой
Владимировной. Как 65 -летний поэт оказался на персональной вилле Волочковой пока остается
неизвестным.
Хаким Булибеков является сценаристом и кинорежиссером
(документальные фильмы). Он автор пяти сборников стихов и поэм: "Русскоязычный
монолог", "Альманах любви", "Иллюзия памяти", "Письмо канадскому другу", "Стихи
Азбуки".