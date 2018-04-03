Оргкомитет национальной премии Best.ru объявляет о начале второго этапа определения победителей. Премия BEST.RU 2017 реализуется в три этапа. В феврале публикуются списки номинантов премии на основании данных, предоставленных аналитическими партнерами. Материалы доступны на сайте www.best.ru и на ресурсах информационных партнеров. Рэнкинги номинантов на звание Компаний года – 2017 готовит одно из ведущих независимых рейтинговых агентств России – РА Эксперт РА.

Оргкомитет национальной премии объявляет о начале второго этапа определения победителей.Премия BEST.RU 2017 реализуется в три этапа. В феврале публикуются списки номинантов премии на основании данных, предоставленных аналитическими партнерами. Материалы доступны на сайте www.best.ru и на ресурсах информационных партнеров. Рэнкинги номинантов на звание Компаний года – 2017 готовит одно из ведущих независимых рейтинговых агентств России – РА "Эксперт РА".Персоны Года 2017 определяются на основе обработки данныхболее 30 000 СМИ системой мониторинга и анализа средств массовой информации врежиме реального времени аналитической системой Медиалогия. Проекты Года 2017определяет Экспертный совет Премии по итогам оценки поданных заявокпретендентов.Второй этап – голосование Экспертного совета. ЧленыЭкспертного Совета – команда профессионалов, обладающих высоким уровнемкомпетенций и знаний. Голосование Экспертного Совета проводится в заочномформате с 2 по 30 апреля 2018 года. По итогам голосования Экспертный советобъявит список лауреатов ежегодной бизнес-премии Best.ru 2017: Компании,Персоны, Проекты Года.В мае 2018 года – ежегодный торжественный Прием, на которомбудут вручены награды Лучшим в России – Персонам, Компаниям и Проектам 2017года.Участники проекта:Организатор – новостной портал www.anews.comAnews является платформой для удобного чтения СМИ и блогов.Цель проекта – помочь авторам материалов найти своего читателя, а пользователяминформации – быстро и без труда получить самую свежую и необходимую информацию.РА "Эксперт РА" – крупнейшее в России рейтинговоеагентство c 20-летней историей. Эксперт РА является лидером в областирейтингования, а также исследовательско-коммуникационной деятельности.РА "Эксперт РА" включено в реестр кредитныхрейтинговых агентств Банка России. На сегодняшний день агентством присвоено более 600индивидуальных рейтингов. Это первое место и около 42% от общего числаприсвоенных рейтингов в России, первое место по числу рейтингов банков,страховых и лизинговых компаний, НПФ, микрофинансовых организаций, гарантийныхфондов и компаний нефинансового сектора.Рейтинги "Эксперт РА" входят в список официальныхтребований к банкам, страховщикам, пенсионным фондам, эмитентам. Рейтингиагентства используются Центральным банком России, Внешэкономбанком России,Московской биржей, Агентством по ипотечному жилищному кредитованию, Агентствомпо страхованию вкладов, профессиональными ассоциациями и саморегулируемымиорганизациями (ВСС, ассоциацией "Россия", Агентством стратегических инициатив,РСА, НАПФ, НЛУ, НСГ, НФА), а также сотнями компаний и органами власти припроведении конкурсов и тендеров.Аналитическая система "Медиалогия"Разработчик автоматической системы мониторинга и анализа СМИв режиме реального времени. Система состоит из базы данных СМИ иавтоматизированного аналитического модуля, который позволяет проводитьсамостоятельный поиск и анализ по количественным и качественным характеристикамза любой заданный период. Результаты доступны мгновенно.В базу данных круглосуточно поступает информация из более 30000 СМИ – информагентств, газет, журналов, радио и интернет-порталов, а такжеиз 92 миллиона источников соцмедиа. ВМедиалогии доступны текстовые версии телепрограмм основных федеральныхтелевизионных каналов – Первый канал, Россия, НТВ, Рен-ТВ, ТВ Центр, РБК.