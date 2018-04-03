Оргкомитет национальной премии Best.ru объявляет о начале второго этапа определения победителей.
Премия BEST.RU 2017 реализуется в три этапа. В феврале публикуются списки номинантов премии на основании данных, предоставленных аналитическими партнерами. Материалы доступны на сайте www.best.ru и на ресурсах информационных партнеров. Рэнкинги номинантов на звание Компаний года – 2017 готовит одно из ведущих независимых рейтинговых агентств России – РА Эксперт РА.
Оргкомитет национальной премии объявляет о начале второго этапа определения победителей.
Премия BEST.RU 2017 реализуется в три этапа. В феврале публикуются списки номинантов премии на основании данных, предоставленных аналитическими партнерами. Материалы доступны на сайте www.best.ru и на ресурсах информационных партнеров. Рэнкинги номинантов на звание Компаний года – 2017 готовит одно из ведущих независимых рейтинговых агентств России – РА "Эксперт РА".
Персоны Года 2017 определяются на основе обработки данных
более 30 000 СМИ системой мониторинга и анализа средств массовой информации в
режиме реального времени аналитической системой Медиалогия. Проекты Года 2017
определяет Экспертный совет Премии по итогам оценки поданных заявок
претендентов.
Второй этап – голосование Экспертного совета. Члены
Экспертного Совета – команда профессионалов, обладающих высоким уровнем
компетенций и знаний. Голосование Экспертного Совета проводится в заочном
формате с 2 по 30 апреля 2018 года. По итогам голосования Экспертный совет
объявит список лауреатов ежегодной бизнес-премии Best.ru 2017: Компании,
Персоны, Проекты Года.
В мае 2018 года – ежегодный торжественный Прием, на котором
будут вручены награды Лучшим в России – Персонам, Компаниям и Проектам 2017
года.
Участники проекта:
Организатор – новостной портал www.anews.com
Anews является платформой для удобного чтения СМИ и блогов.
Цель проекта – помочь авторам материалов найти своего читателя, а пользователям
информации – быстро и без труда получить самую свежую и необходимую информацию.
РА "Эксперт РА" – крупнейшее в России рейтинговое
агентство c 20-летней историей. Эксперт РА является лидером в области
рейтингования, а также исследовательско-коммуникационной деятельности.
РА "Эксперт РА" включено в реестр кредитных
рейтинговых агентств Банка России. На сегодняшний день агентством присвоено более 600
индивидуальных рейтингов. Это первое место и около 42% от общего числа
присвоенных рейтингов в России, первое место по числу рейтингов банков,
страховых и лизинговых компаний, НПФ, микрофинансовых организаций, гарантийных
фондов и компаний нефинансового сектора.
Рейтинги "Эксперт РА" входят в список официальных
требований к банкам, страховщикам, пенсионным фондам, эмитентам. Рейтинги
агентства используются Центральным банком России, Внешэкономбанком России,
Московской биржей, Агентством по ипотечному жилищному кредитованию, Агентством
по страхованию вкладов, профессиональными ассоциациями и саморегулируемыми
организациями (ВСС, ассоциацией "Россия", Агентством стратегических инициатив,
РСА, НАПФ, НЛУ, НСГ, НФА), а также сотнями компаний и органами власти при
проведении конкурсов и тендеров.
Аналитическая система "Медиалогия"
Разработчик автоматической системы мониторинга и анализа СМИ
в режиме реального времени. Система состоит из базы данных СМИ и
автоматизированного аналитического модуля, который позволяет проводить
самостоятельный поиск и анализ по количественным и качественным характеристикам
за любой заданный период. Результаты доступны мгновенно.
В базу данных круглосуточно поступает информация из более 30000 СМИ – информагентств, газет, журналов, радио и интернет-порталов, а также
из 92 миллиона источников соцмедиа. В
Медиалогии доступны текстовые версии телепрограмм основных федеральных
телевизионных каналов – Первый канал, Россия, НТВ, Рен-ТВ, ТВ Центр, РБК.