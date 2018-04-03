Ксения Собчак опубликовала очередное фото с отдыха за
границей. Барышня купается в море заодно демонстрируя шикарную фигурку и кое-что
еще.
Ксения Собчак опубликовала очередное фото с отдыха за
границей. Барышня купается в море заодно демонстрируя шикарную фигурку и кое-что
еще.
На фотографии гламурная блондинка позирует практически по пояс
в воде. Она показывает точеную талию и подтянутый пресс, а из-под мокрого купальника
ведущей проглядывают соски.
"Гулять по
воде, гулять по воде со мнооой! Вода здесь -молоко! И купальник -отличный, а больше ничего и не надо
тут!" – подписала публикацию Ксения. Не все оценили смелость Собчак. "Мне несколько неловко от откровенности этой
фотографии. Но это наверное только мои проблемы", "Хорошо хоть в
купальнике", "И это был бы президент сиська на показ", – комментировали
фолловеры.
Напомним, что Ксения Собчак вместе с супругом Максимом
Виторганом и сыном Платоном улетела в Таиланд. Телеведущая отправилась за
границу восстанавливать душевные силы
после
изнурительной избирательной компании, которая завершилась для нее поражением.
Ксения обожает провоцировать пользователей соцсетей. К
примеру, на годовщину свадьбы с Максимом Виторганом она опубликовала
фотографию, на которой запечатлена крепко держащейся за ягодицу супруга. Супруги стоят в обнимку. Причем Виторган позирует спиной, а о
наличии Собчак свидетельствуют лишь ноги в балетках, которые видны из-за
актера. Вся соль фотографии в том, что Ксения любовно придерживает супруга за
ягодицу, а Максим ее по-отечески приобнимает.