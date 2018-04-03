Ксения Собчак опубликовала очередное фото с отдыха за границей. Барышня купается в море заодно демонстрируя шикарную фигурку и кое-что еще.

Ксения Собчак опубликовала очередное фото с отдыха заграницей. Барышня купается в море заодно демонстрируя шикарную фигурку и кое-чтоеще.На фотографии гламурная блондинка позирует практически по поясв воде. Она показывает точеную талию и подтянутый пресс, а из-под мокрого купальникаведущей проглядывают соски."Гулять поводе, гулять по воде со мнооой! Вода здесь -молоко! И купальник -отличный, а больше ничего и не надотут!" – подписала публикацию Ксения. Не все оценили смелость Собчак. "Мне несколько неловко от откровенности этойфотографии. Но это наверное только мои проблемы", "Хорошо хоть вкупальнике", "И это был бы президент сиська на показ", – комментировалифолловеры.Напомним, что Ксения Собчак вместе с супругом МаксимомВиторганом и сыном Платоном улетела в Таиланд. Телеведущая отправилась заграницу восстанавливать душевные силыпослеизнурительной избирательной компании, которая завершилась для нее поражением.Ксения обожает провоцировать пользователей соцсетей. Кпримеру, на годовщину свадьбы с Максимом Виторганом она опубликовалафотографию, на которой запечатлена крепко держащейся за ягодицу супруга. Супруги стоят в обнимку. Причем Виторган позирует спиной, а оналичии Собчак свидетельствуют лишь ноги в балетках, которые видны из-заактера. Вся соль фотографии в том, что Ксения любовно придерживает супруга заягодицу, а Максим ее по-отечески приобнимает.