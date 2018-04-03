Санкт-Петербургский чиновник Савелий Лебедев странно поздравил женщину, выжившую в теракте 3 апреля 2017 года в метро. Он принес ей букет цветов и назвал именинницей.

Санкт-Петербургский чиновник Савелий Лебедев странно поздравил женщину, выжившую в теракте 3 апреля 2017 года в метро. Он принес ей букет цветов и назвал "именинницей"."Пришел поздравить именинницу", – заявил на камеруЛебедев, который занимает должность главы администрации муниципального округаБалканский. Видеозапись опубликована в телеграм-канале "78"."Это не именинница, это годовщина в общем-то", -поправила Лебедева женщина. Событие, конечно, было очень печальное, добавилаона.Но останавливаться чиновник и не думал. В следующий моментон заявил, что не может остаться в стороне, поскольку у него "тоже бабушкаи дедушка были в концлагере каком-то". Именно поэтому, добавил Савельев,он "очень серьезно" к "этому ко всему" относится.Напомним, теракт в Санкт-Петербургском метрополитенепроизошел 3 апреля 2017 года. В перегоне между станциями "Технологическийинститут" и "Сенная площадь" синей ветки подземки смертникпривел в действие бомбу. В результате взрыва погибли 16 человек, пострадалиболее 60.Ответственность за произошедшее взяли на себя члены одной израдикальных исламистских группировок. Боевики оказались связаны с запрещенной вРоссии террористической организацией "Аль-Каида".Позже сотрудники ФСБ задержали организатора теракта. Быларестован и исполнитель. Им оказался 22-летний уроженец Киргизии АкбаржонДжалилов.