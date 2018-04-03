Санкт-Петербургский чиновник Савелий Лебедев странно поздравил женщину, выжившую в теракте 3 апреля 2017 года в метро. Он принес ей букет цветов и назвал именинницей.
Санкт-Петербургский чиновник Савелий Лебедев странно поздравил женщину, выжившую в теракте 3 апреля 2017 года в метро. Он принес ей букет цветов и назвал "именинницей".
"Пришел поздравить именинницу", – заявил на камеру
Лебедев, который занимает должность главы администрации муниципального округа
Балканский. Видеозапись опубликована в телеграм-канале "78".
"Это не именинница, это годовщина в общем-то", -
поправила Лебедева женщина. Событие, конечно, было очень печальное, добавила
она.
Но останавливаться чиновник и не думал. В следующий момент
он заявил, что не может остаться в стороне, поскольку у него "тоже бабушка
и дедушка были в концлагере каком-то". Именно поэтому, добавил Савельев,
он "очень серьезно" к "этому ко всему" относится.
Напомним, теракт в Санкт-Петербургском метрополитене
произошел 3 апреля 2017 года. В перегоне между станциями "Технологический
институт" и "Сенная площадь" синей ветки подземки смертник
привел в действие бомбу. В результате взрыва погибли 16 человек, пострадали
более 60.
Ответственность за произошедшее взяли на себя члены одной из
радикальных исламистских группировок. Боевики оказались связаны с запрещенной в
России террористической организацией "Аль-Каида".
Позже сотрудники ФСБ задержали организатора теракта. Был
арестован и исполнитель. Им оказался 22-летний уроженец Киргизии Акбаржон
Джалилов.