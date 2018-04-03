Директор одной из школ в США Вин Майерс проиграл спор ученикам. По условиям уговора, ему пришлось поцеловать свинью.

Директородной из школ в США Вин Майерс проиграл спор ученикам. По условиям уговора, емупришлось поцеловать свинью.Мужчина пообещал детям, что поцелует свинью, если они смогутпрочесть десять тысяч книг за учебный год. Мотивированные школьникиперевыполнили план, прочитав 12,8 тысячи книг.Чтобыпоказать детям, что слово он держит, Майерс собрал их в актовом зале. Он вышел на сцену и чмокнул в пятачок поросенка по кличке Роузбуд,передает NJ.Пример директора вдохновил и его начальство. Поцеловатьсвинью пожелала председатель образовательного округа Линн Диптетропо.