Президент России Владимир Путин подписал закон о прямых расчетах между потребителями и ресурсоснабжающими организациями, говорится на сайте Кремля. Соответствующие поправки внесены в Жилищный кодекс.

Закон меняет порядок регулирования отношений, касающихся снабжения многоквартирных домов коммунальными ресурсами и предоставления коммунальных услуг потребителям. Из платежной схемы теперь можно исключить посредников - УК, ТСЖ или кооперативы, которые допустили возникновение долгов перед ресурсоснабжающей организацией или перед региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами.Собственники жилья теперь могут напрямую заключать договоры с поставщиками ресурсов и так же напрямую им платить.В новой модели отношений предполагается и то, что ресурсноснабжающие организации могут в одностороннем порядке расторгнуть договор с управляющей компанией, если размер долга будет равен или превысит две среднемесячные величины обязательств по оплате услуг.