Звезда телепроекта Дом-2 Ольга Рапунцель выложила фотографию маленькой дочери на всеобщее обозрение. Поклонники предположили, что густая шевелюра ребенку досталась от матери.

Звезда телепроекта "Дом-2" Ольга Рапунцель выложила фотографию маленькой дочерина всеобщее обозрение. Поклонники предположили, что густая шевелюраребенку досталась от матери."Наша доченька родилась 1 апреля в Вербное воскресенье.Боже, такой светлый день. Это самый счастливый день в моей жизни и самый лучшийподарок от Бога! Наш ангелочек, любовь моя, ты все для нас: смысл жизни, нашеогромное счастье. Добро пожаловать в семью, наша доченька. Зацелую эти ручки,мои сладкие пальчики. Благодарю, Боженька, за такую возможность стать мамой. Итебе спасибо, наш папочка. Я вас очень люблю", – подписала снимок звезда.Пользователи Instagram пришли в восторг от публикации. Они поздравляли молодых родителей. Особо нетерпеливые принялись выспрашивать имя новорожденной. "А как малышку назвали? Наверняка необычным и красивымименем", "Какая многоволосая крепышка. Как назвали? Счастья и здоровья вам","Слышала, что ее назовут Каролиной. Но это не точно", – не унималисьпоклонники. Добавим, что ранее отец девочки Дмитрий Дмитренко заинтриговал фанатов телепроекта, пообещав раскрыть имя ребенка по возвращении на "Дом-2".Новоиспеченная мама продолжает оставаться в роддоме вместе с малышкой. С ними постоянно находится Дмитренко. Он готов в любуюминуту прийти семье на помощь. В личном микроблоге молодой отец советуется сподписчиками, как правильно ухаживать за новорожденной, кормить и мыть ее, пеленатьи укачивать, сообщаетНапомним, что Ольга Рапунцель и ее супруг Дмитрий превратили роды в настоящее шоу – их транслировалив прямом эфире. Все прошло без осложнений. Девочка появилась на свет в одной изэлитных клиник в 17:34 мск. Вес малышки – 3580 граммов, рост – 58 сантиметров.