Сотни дворов и хозяйств Центральной России, Поволжья и Восточной Сибири уходят под воду: паводки в этом году не щадят даже тех, кто готовился к ним заранее. МЧС Калмыкии, Саратовской, Воронежской и Астраханской областей в состоянии повышенной готовности. Самая тяжелая ситуация — в городах Михайловка и Фролово Волгоградской области.

Сотни дворов и хозяйств Центральной России, Поволжья и Восточной Сибири уходят под воду: паводки в этом году не щадят даже тех, кто готовился к ним заранее. МЧС Калмыкии, Саратовской, Воронежской и Астраханской областей в состоянии повышенной готовности. Самая тяжелая ситуация — в городах Михайловка и Фролово Волгоградской области: там спасатели эвакуируют жителей на лодках, спасают домашний скот. А на Алтае на помощь спасателям пришли заморозки: по прогнозам синоптиков, они приостановят половодье на несколько суток.Ледяные глыбы выше человеческого роста в село Антоньевка принесло течением. До реки — около километра. Несколько дней жители провели в ледяной ловушке. Спасатели добрались сюда только сегодня. Подходы к домам приходится в буквальном смысле прорубать.При помощи специальной техники спасатели разрезают лед и освобождают дорогу. Люди успевают взять только документы. Майя Владимирова рассказывает, что пик паводка вместе с тремя детьми пережидала на чердаке. По ее словам, вода прибывает прямо на глазах.Всего с двух улиц эвакуировали почти сотню человек. Подтоплены более 30 домов. Насколько поднялась вода, можно понять по следам на стене. Мебель отсырела, штукатурка отваливается. В таком состоянии большинство домов в селе. Люди признаются, что не представляют, как жить дальше.Созданы специальные комиссии, которые фиксируют разрушения и пытаются оценить ущерб. Работают коммунальные службы. "Стараемся очистить улицы ото льда, — говорит заведующий отделом по делам ГО и ЧС администрации Петропавловского района Андрей Ожогин. — Работают погрузчики, уже дали свет на столбы".В регионе вовсю идет сбор гуманитарной помощи. Товары первой необходимости, одеяла, продукты и вода. Майя Владимирова вместе с детьми переехала к родителям в соседнее село. Восстанавливать дом или нет — пока не решила.***Центральная улица одного из хуторов на севере Волгоградской области. Лодки здесь — единственное транспортное средство и связь с большой землей.К весеннему паводку готовились — уж слишком долгой и снежной была зима, но что маленькая река Кумылга разольется настолько сильно, оказалось неожиданным.Паводок охватил четыре района Волгоградской области, в трех — введен режим ЧС. В некоторых населенных пунктах частичная эвакуация началась еще минувшей ночью. В первую очередь в пункты временного размещения вывозят детей и пенсионеров.Вода пришла и в пригороды Волгограда. Районный поселок Городище, всего в 14 километрах от Волгограда: здесь серьезного паводка нет, но, тем не менее, буквально несколько дней назад, три улицы оказались практически полностью затопленными. Сейчас, по словам местных жителей, ситуация стабилизировалась, но некоторые домовладения оказались полностью в воде.В самые проблемные районы МЧС стягивает дополнительные силы из соседних Саратовской и Ростовской областей. Большая вода продолжает наступать.