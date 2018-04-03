Черноморский флот и морская авиация России готовы начать патрулирование Азовского моря. Как заявил агентству РИА Новости источник в силовых структурах Крыма, действия украинских пограничников больше напоминают пиратство, причем уже на уровне государства. Угроза эта, по мнению собеседника, вполне реальна, особенно для российских кораблей.

Черноморский флот и морская авиация России готовы начать патрулирование Азовского моря. Как заявил агентству РИА Новости источник в силовых структурах Крыма, действия украинских пограничников больше напоминают пиратство, причем уже на уровне государства. Угроза эта, по мнению собеседника, вполне реальна, особенно для российских кораблей.Напомним, 25 марта Украина задержала российский сейнер "Норд", который принадлежит крымской компании "Рыболовецкий колхоз имени 1 мая". На борту находятся десять моряков. Всех их обвиняют в нарушении порядка въезда на оккупированную территорию.Адвокат россиян Дмитрий Щербин рассказал, что экипаж "Норда" содержат в нечеловеческих условиях: на судне очень холодно, еда закончилась еще 28 марта. Защитник уверен, что действия украинских правоохранительных органов грубо нарушают права человека и могут привести даже к смерти российских моряков.