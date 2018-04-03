Фотография пианистки на пляже стала бомбой. Такой бывшую жену Джигарханяна мы еще не видели!
Фотография пианистки на пляже стала бомбой. Такой бывшую жену Джигарханяна мы еще не видели!
Около полумиллиона просмотров и свыше двух сотен комментариев – появившиеся в Сети приватные Виталины Цымбалюк-Романовской и ее бывшего мужа Армена Джигарханяна произвели фурор. На этом, не предназначенном, очевидно, для широкой публики фото, актер и пианистка предстали, что называется, во всей красе.
Но мнения интернет-пользователей разделились. "Джигарханяна-то упрекнуть не в чем – ему 150 лет в обед. В его возрасте выглядят и похуже. А вот "молодая" – правду сказал Марк Рудинштейн – "если отмыть, страшна как смертный грех", "Это просто ужас!!! Что Джигарханян, что Цымбалюк! Кошмарный кошмар!", "Я в шоке, где чего там красивого, рожа просит кирпича", "Страшная, вечно с грязной головой, неприятная особа", – возмущаются одни. И даже посвящают ей сатирические стихи: "Как жаль ее, она ведь – головастик! // Вместо мозгов – опилки, тело – пластик. // Бренчит на пианино Цымба-злючка
// И превращает клавиши в колючки! // За баксы душу дьяволу продаст. // Но близится расплаты грозный час!
Другие же слагают оды прелестнице. "В ее улыбке прячутся мечты, // Красе ее завидуют // И оттого я повторюсь опять:
Богиня Виталина // Краше, чем рассвет над садом роз! // И выше самых дальних в небе звезд!" – восхищается поклонник. "Виталиночка,
Вы обаятельны, изящны и просты, // Как музыка, стихи или цветы, // А сочетание ума и красоты – // Такие редкие для наших дней черты!
// Так пусть судьба воздаст Вам по заслугам, // Порадует надежным, верным другом", – вторит фанатка.
Конечно, не остался в стороне и Иван Губкин. Своей любимой героине он тоже посвятил поэму "Красавице, богине, чаровнице". Отрывок из нее мы и публикуем ниже.
Красавица, богиня, чаровница, // Ты вкуса, стиля, стати образец // Перед тобою млею и робею, // Целую пальцы, полные колец. // Ты пианистка милостию божьей, // Но променяла свой бесценный дар // На годы службы старому актеру, // Теперь же превратилась жизнь в угар. // Я без тебя не мыслю телевизор, // "Пусть говорят" не в силу я смотреть, // Пустой эфир, когда без Виталины, // Ее судить прошу людей не сметь! // У киевлянки есть в Москве квартиры, // И денег столько – куры не клюют, // Она теперь – известная персона, // На все премьеры ведь ее зовут. // Все обсуждают вид ее на фото – // Стройна, как ивушка, // Волнующая грудь. // Готов я ею вечно любоваться, // От этого теперь мне не уснуть. // Мечтаю я о клюквенном компоте, // Который ты любила так варить, // И не поверю я бесстыжей Мазур, // Что за решетку хочет засадить.