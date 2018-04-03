Жительница Хабаровска Ольга К. случайно убила своего бойфренда во время сексуальных игр. Девушка задушила парня шнурком от шторы во время полового акта.

Жительница ХабаровскаОльга К. случайно убила своего бойфренда во время сексуальных игр. Девушка задушила парня шнуркомот шторы во время полового акта.Любовники решили разнообразить сексуальную жизнь. Однако парень нерассчитал силу рук 26-летней избранницы.В кульминационный момент Ольга умудрилась затянуть шнур на шее возлюбленноготак сильно, что доступ кислорода прекратился полностью, сообщает Telegram-каналMash. Однако о том, что парень умер, хабаровчанка догадалась не сразу. Тревогуона забила лишь через некотороевремя, когда ее бойфренд перестал ей отвечать и не пошел по обыкновениюпринимать душ. Примечательно, что Ольгу задержала полиция, но позже отпустилапод подписку о невыезде.Отметим, что непредумышленные убийства во время полового акта не являются редкостью. Так,летом прошлого года 67-летнийжитель подмосковного Раменского во время интимной близости случайно задушилсвою 53-летнюю сожительницу.О том, что она умерла,пенсионер узнал лишь на следующее утро. Мужчина рассказал, что в порывестрасти сильно сжал партнерше шею и плечи, в результате чего задушил ее, ноподумал, что та заснула. Было возбуждено уголовное дело по статье"Причинение смерти по неосторожности".