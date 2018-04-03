УВД по ТиНАО ГУ МВД России по г. Москве разыскивает пропавшего без вести Дьяконова Ивана Ивановича 05.05.1942 года рождения...

УВД по ТиНАО ГУ МВД России по г. Москве разыскивает пропавшего без вести Дьяконова Ивана Ивановича 05.05.1942 года рождения, уроженца г. Москвы. Мужчина ушел из дома в магазин 29 марта 2018 г. по адресу деревня Саларьево, и с тех пор его местонахождение неизвестно.Приметы: на вид 70-75 лет, волосы седые, глаза карие, рост 170-175 см, худощавого телосложения.Был одет: серая вязаная шапка, пальто серого цвета, темно-синие брюки, ботинки черного цвета.Всех, кто обладает информацией о месте нахождения разыскиваемого, просьба сообщить по телефонам: 8 (495) 850-13-20; 8 (495) 841-80-02 или в службу «102» (с мобильного – 112).Пресс-служба УВД по ТиНАО(999) 010-51-79